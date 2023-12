SSG Emmerich-Rees räumt mehrere Medaillen ab

Am Niederrhein. Die Aktiven überzeugen bei den Gebietsmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes in Voerde mit guten Ergebnissen und Plätzen.

Die Gebietsmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes im Gebiet Nord wurden in diesem Jahr in Voerde beim BSV Einigkeit Holthausen ausgetragen. Es wurde aufgelegt geschossen, in den Disziplinen Luftgewehr 10 Meter, Kleinkaliber 50 Meter und Kleinkaliber 100 Meter. Es gingen insgesamt etwa 150 Aktive bei den Wettkämpfen an den Start. Die Teilnehmer der Sportschützengemeinschaft (SSG) Emmerich-Rees konnte bei der Siegerehrung mehrere Medaillen in Empfang nehmen.

In der Disziplin Luftgewehr aufgelegt erzielte Michaela Bott 315,6 Ringe und wurde in der Einzelwertung Dritte. Zusammen mit Heiner Hülkenberg und Karl-Heinz Flagge belegte die Mannschaft ebenfalls Rang drei. Die Zweitvertretung mit Gisela Saliger, Dieter Brey und Werner Schüppel erreichte Platz sechs.

Hülkenberg erzielt herausragendes Ergebnis

Beim Kleinkaliber 50 Meter gab es in den unterschiedlichen Klassen gleich drei zweite Plätze für die SSG und zwar für Willi Furtmann, Gisela Saliger und Heiner Hülkenberg, der mit 309,0 Ringen ein herausragendes Ergebnis erzielte. Michaela Bott wurde zudem Dritte. Die Mannschaft erzielte mit 921,3 den zweiten Platz hinter Leichlingen.

In der Disziplin Kleinkalibergewehr auf 100 Meter erreichten Bott und Flagge zwei weitere Silbermedaillen und Willi Furtmann mit 312,9 Ringen sogar einen Einzelsieg. Die Mannschaft mit Bott, Hülkenberg und Flagge zielte in dieser Disziplin am besten und gemeinsam feierte das Trio den souveränen Sieg.

Siege in den Teamwettbewerben

Zusätzlich zu den Mannschaftswettbewerben gab es in allen drei Disziplinen eine Teamwertung. Der Unterschied besteht darin, dass jedes Team aus jeweils zwei Frauen und Männern bestehen muss. Den Sportschützen aus Emmerich-Rees gelang es, in allen drei Teamwettbewerben Erster zu werden.

