Quartett verlässt Gievenbeck, Vreden holt drei Neue

Schermbecks Spielführer Timur Karagülmez bringt sein Team in Lotte in Führung

Ennepetal In der Oberliga Westfalen gibt es personelle Veränderungen. Das Feld an der Tabellenspitze rückt dank Schermbecks Sieg enger zusammen.

Der Winter hat auch die Fußball-Oberliga Westfalen voll getroffen, nur zwei von neun angesetzten Partien konnten am vergangenen Wochenende ausgetragen werden. Darunter war das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Sportfreunde Lotte, Gegner des TuS Ennepetal am kommenden Wochenende, und dem drittplatzierten SV Schermbeck. Der SVS konnte sich auswärts mit 3:2 durchsetzten, sodass es an der Spitze nun noch enger zugeht. Schermbeck ist auf drei Punkte an Lotte und den ASC 09 Dortmund herangerückt. Die Aplerbecker könnten mit einem Sieg in ihrem Nachholspiel an die Spitze springen.

Die zweite Partie, die am Wochenende stattfinden konnte, war das Duell des TuS Bövinghausen mit der SpVgg Vreden. Die Dortmunder siegten mit 3:2. Dadurch beendete der TuS seine Negativserie von fünf Partien in Folge ohne Sieg. Um noch einmal an den Aufstiegsplätzen anklopfen zu können, bräuchte Bövinghausen angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Platz zwei nun allerdings eine längere Siegesserie.

Am kommenden Wochenende ist der letzte reguläre Spieltag in diesem Jahr angesetzt, zudem sind noch einige Nachholspiele für das letzte Wochenende vor Weihnachten geplant. Die nächsten Tage werden zeigen, ob das Wetter eine Austragung dieser Partien zulässt.

Fünf Winter-Abgänge in Gievenbeck

Der 1. FC Gievenbeck verliert im Winter mehrere Spieler. Neben Tim Egbers, dessen Wechsel zum Westfalenligisten SV Mesum bereits feststand, verabschieden sich auch Guglielmo Maddente (Karriereende), Johan Scherr und Konstantin Klüner (beide treten verletzungsbedingt kürzer) sowie Maximilian Brüwer, der zum Bezirksligisten Wacker Mecklenbeck wechselt. „Es wird immer schwieriger, für ein ganzes Jahr zu planen, weil oftmals berufliche, private oder körperliche Dinge kurzfristig Situationen verändern“, betonte der Sportliche Leiter Carsten Becker gegenüber dem Portal „fupa.net“.

Die SpVgg Vreden hat drei Neuzugänge für die Saison 2024/25 vermeldet. Zwei von ihnen kommen aus der Landesliga: Kevin Husha (22) ist ein flexibler Offensivspieler, der beim VfL Bochum und Preußen Münster ausgebildet wurde und seine gesamte bisherige Seniorenkarriere bei Vorwärts Epe verbracht hat. Felix Wobbe (28) ist ein offensiver Flügelspieler, der seit 2016 für den FC Epe kickt. Ebenfalls in der Offensive fühlt sich Kevin Meise (22) wohl. Er kommt im Sommer vom Westfalenligisten Borussia Emsdetten.

Clarholz baut in der Sportlichen Leitung um

Victoria Clarholz hat zwei Positionen im Funktionsteam neu besetzt. Nach dem Rücktritt von Josef Khoury übernimmt der Ex-Profi Frank Scharpenberg das Amt des Sportlichen Beraters. Zudem wurde Ralf Huchtkemper als neuer Teammanager verpflichtet. „Wir sind sehr froh, mit Frank und Ralf in kürzester Zeit wichtige Positionen neu besetzt zu haben. Beide begleiten den Verein seit Jahren und werden sofort die Arbeit aufnehmen“, erklärte Fußball-Abteilungsleiter Frank Topmöller.

