Oberliga-Geflüster Wattenscheid schöpft Hoffnung, Brünninghausen in Not

Ennepetal Die SG Wattenscheid 09 ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Trainer Engin Yavuzaslan lobt die gelungene Arbeit des Sportvorstandes.

In der Fußball-Oberliga Westfalen schöpft die SG Wattenscheid zum Start ins neue Jahr wieder Mut. Nach einer völlig verkorksten Hinrunde hat sich der Regionalliga-Absteiger personell runderneuert und ist mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen ins Jahr 2024 gestartet. Auf das 3:2 bei Finnentrop/Bamenohl folgte am Wochenende ein 0:0 gegen Türkspor Dortmund. Trainer Engin Yavuzaslan zeigte sich im Anschluss überzeugt, dass es nur „eine Frage der Zeit“ sei, bis die SGW 09 die Abstiegszone verlässt.

Gegenüber „RevierSport“ lobte Yavuzaslan den Sportvorstand Hartmut Fahnenstich für die Personalentscheidungen des Winters: „Wenn man wechselt, ist nicht ansatzweise ein Bruch drin. Es kommt Qualität für Qualität. Deswegen kann ich nur nochmal den Hut vor Hartmut Fahnenstich ziehen, der einen top Job macht.“ Der letzte Zugang des Winters war Hivan Kouonang (20). Der Offensivspieler, der zuletzt in den USA bei verschiedenen Collegeteams gespielt hat, stand gegen Türkspor bereits im Kader.

Der FC Brünninghausen ist nach der 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Gievenbeck das neue Tabellenschlusslicht in der Oberliga Westfalen. Trainer Rafik Halim hatte im Vorfeld der Partie noch gefordert, „wenigstens Fußball zu kämpfen, wenn das Spielen schon nicht gelingt“. Doch der Erfolg blieb weiter aus. Immerhin ist das rettende Ufer nur einen Punkt entfernt, der Abstiegskampf also weiterhin völlig offen.

Die Brünninghausener schrieben aber auch positive Nachrichten, denn gleich drei wichtige Spieler haben ihre Zusagen für eine weitere Saison am Hombruchsfeld gegeben: Mittelfeldspieler Onur Tekin, der bereits seit 2018 für den FCB spielt, bleibt Brünninghausen erhalten. „Ich habe Spaß hier und bin der Typ, der sich einfach wohlfühlen muss“, begründete der 26-Jährige seine Verlängerung. Zudem haben auch Mittelfeldmotor Nils Bachmann (22) und Außenstürmer Armen Maksutoski (20) erklärt, über den Sommer hinaus in Dortmund spielen zu wollen.

Der FC Eintracht Rheine muss sich für die kommende Saison nach einem neuen Sportlichen Leiter umsehen. Nach drei Jahren wird Björn Meyer sein Amt beim aktuellen 15. der Tabelle niederlegen. Berufliche Gründe sorgen dafür, dass Meyer mehr Zeit im Ausland verbringen muss und deshalb nicht mehr die Zeit hat, um bei der Eintracht weiterzumachen.

Bei den Aufstiegskandidaten ASC 09 und SV Schermbeck wird dieser Tage über die Stadionfrage im Falle eines Aufstiegs in die Regionalliga diskutiert. Die Aplerbecker müssten dann wohl ins Hagener Ischelandstadion ausweichen, da in Dortmund kein geeignetes Stadion zur Verfügung steht. Schermbeck könnte in der Volksbank-Arena spielen, die schon zu NRW-Liga-Zeiten genutzt wurde, müsste diese allerdings mit Sponsorenhilfe modernisieren. Die Kosten dafür könnten sich auf bis zu einer Million Euro belaufen.

