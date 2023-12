Eishockey 2:7-Debakel! Moskitos Essen gehen in Hannover unter

Hannover. Die Moskitos unterliegen bei den Hannover Scorpions deutlich mit 2:7. Damit muss Essen die Tabellenführung wieder abgeben – das sagt Albrecht.

Debakel im Spitzenspiel: Die Moskitos Essen müssen die Tabellenführung der Eishockey-Oberliga Nord nach der 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)-Niederlage bei den Hannover Scorpions wieder an die Niedersachsen abgeben, haben aber nach wie vor ein Spiel weniger absolviert. Die jüngste Erfolgsserie der „Mücken“ ist damit nach zuvor fünf Siegen in Folge gerissen.

„Ich glaube, heute war nur eine Spitzenmannschaft unterwegs – und das waren die Scorpions“, haderte Moskitos-Trainer Danny Albrecht, er fügte aber gleich an: „Jetzt dürfen wir die Scorpions wieder jagen.“ Beginnen können die Moskitos damit am Sonntag (18.30 Uhr, Westbahnhof) im Heimspiel gegen die Hammer Eisbären.

Moskitos Essen erwischen einen ganz schlechten Start in Hannover

Die Gäste reisten mit dem kompletten Aufgebot in die Wedemark: Topscorer Elvijs Biezais und der Ex-Hannoveraner Dennis Reimer kehrten als wichtige Bausteine in den Kader zurück, was Trainer Danny Albrecht dazu veranlasste, seine Reihen auf vielen Positionen umzubauen.

Lesen Sie hier: Wie Topfavorit Hannover über die Moskitos denkt.

Die Scorpions setzten die „Mücken“ in der Anfangsphase früh unter Druck. Als Essen allmählich etwas bessere Lösungen fand, ging das muntere Hannoveraner Toreschießen im ersten Drittel los: Christoph Kabitzky enteilte Fabio Frick in der Mitte, wurde bedient und schloss mit der Rückhand ab zum 1:0 (8.). Knapp drei Minuten kombinierten die Gastgeber fein im Powerplay, den Moskitos fehlte in Unterzahl die Zuordnung, Pascal Aquin drückte die Scheibe über die Linie (11.).

Doch damit nicht genug: Nach einem abgefälschten Schuss von der blauen Linie schoss Ralf Rinke im zweiten Versuch aus spitzem Winkel Moskitos-Torhüter Bastian Flott-Kucis an, der die Scheibe entscheidend ins eigene Tor lenkte (13.). Drei Gegentore in 13 Minuten für die Moskitos, ein Debakel drohte. Doch auch Essen hatte im Anfangsabschnitt einige gute Möglichkeiten, unter anderem im Powerplay, ging damit aber insgesamt zu schludrig um.

Moskitos Essen: Hinten viel zu anfällig

Im Mittelabschnitt schienen sich die „Mücken“ zunächst weiter zu stabilisieren, bis die Scorpions zum nächsten Doppelschlag ansetzten: Die Gastgeber legten die Scheibe zurück in den Torraum, Essen fehlte der Zugriff, der Schuss von Pascal Aquin rutschte Flott-Kucis durch die Beine (27.) – das 0:4. Der nächste von einer Vielzahl von schnellen Hannoveraner Angriffen folgte: Im Nachsetzen stocherte Patrick Klöpper den Puck über die Linie zum 5:0 (28.).

Mehr aus dem Sport in Essen:

Unmittelbar danach musste Essens Flott-Kucis den Platz zwischen den Pfosten räumen, DEG-Förderlizenzspieler Leon Hümer übernahm den Posten. Seine Teamkollegen verkürzten tatsächlich auf 1:5, als Sandis Zolmanis in den Rückraum auf Biezais legte und Scorpions-Goalie Gerald Kuhn III sich schon in die andere Ecke bewegt hatte (35.) – ein schöner Spielzug der beiden lettischen Moskitos-Angreifer. Hoffnung? Die währte nur kurz, weil Hümer drei Minuten später die Scheibe beim Schuss von Zachary Dybowski durchrutschte (38.).

Moskitos geben nicht auf – immerhin

Die Gäste bemühten sich im Schlussdrittel noch einmal darum, weiter zu verkürzen. Den letzten Funken Glaube nahm Doppelpacker Klöpper den Moskitos, als er einen fein ausgespielten Konter der Scorpions zum 7:1 (46.) abschloss. Die restliche Spielzeit wollten die Moskitos aber nicht einfach aussitzen – das war ihnen anzusehen. Sie versuchten, nochmals zu verkürzen, kreierten mitunter sogar Druckphasen – und belohnten sich 37 Sekunden vor der Schlusssirene tatsächlich noch einmal. Verteidiger Niklas Heyer setzte aus spitzem Winkel den 2:7-Schlusspunkt (60.).

Hier gibt es alle News und Hintergründe aus dem Essener Sport.

Hannover Scorpions – Moskitos 7:2

Drittel: 3:0, 3:1, 1:1.

Tore: 1:0 Kabitzky (8.), 2:0 Aquin (11.), 3:0 Rinke (13.), 4:0 Aquin (27.), 5:0 Klöpper (28.), 5:1 Biezais (35.), 6:1 Dybowski (38.), 7:1 Klöpper (46.). 7:2 Heyer (60.).

Strafminuten: Essen 4 – Hannover 2.

Zuschauer: 1171.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen