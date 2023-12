4:2 in Hannover: Moskitos gehen mit Rückenwind ins Heimspiel

Hannover. Die Moskitos Essen bleiben nach 4:2-Sieg bei den Indians punktgleich mit den Scorpions an der Spitze. Gegen Leipzig können sie nachlegen.

Feierstimmung im Gästeblock am Pferdeturm: Die Moskitos Essen bleiben nach dem 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)-Auswärtssieg bei den Hannover Indians im Gleichschritt mit Spitzenreiter Hannover Scorpions. Durch den zweiten Dreier in Folge nach dem 7:3-Derbysieg gegen Duisburg unter der Woche geht der Essener Eishockey-Oberligist mit Rückenwind ins nächste Heimspiel am Sonntag (18.30 Uhr, Westbahnhof) gegen die formstarken Icefighters Leipzig.

„Die Jungs überraschen mich selbst von Spiel zu Spiel, indem sie einfach immer wieder einen Weg finden, die Spiele zu gewinnen“, freute sich Trainer Danny Albrecht, der seine Truppe über die 60 Minuten insgesamt als „bessere Mannschaft“ sah.

Moskitos geraten in Hannover früh in Rückstand

Die Gäste aus Essen, die neben Maksim Anton (U20-Nationalmannschaftslehrgang) krankheitsbedingt auf Verteidiger Niklas Heyer verzichten mussten, starteten engagiert in die Begegnung am Pferdeturm. In Führung aber gingen die Indians mit ihrem ersten richtigen Angriff nach dem Rücktritt von Trainer Björn Naujokat: Robin Palka verwandelte einen Abstauber per Direktabnahme zum 1:0 (2.).

Die Moskitos aber ließen sich nur kurzzeitig von dem Rückstand aus der Ruhe bringen, im Anfangsdrittel kaum etwas zu und brachten immer wieder schnelle Angriffe aufs Eis, was nach zehn Minuten erstmals belohnt wurde. Nach einem Seitenwechsel von Alexander Komov schloss der Lette Edmunds Augstkalns zum 1:1-Ausgleich ab (10.). Die „Mücken“ bestimmten das Geschehen spätestens ab diesem Zeitpunkt, während die Gastgeber vor 3500 Zuschauern kaum noch zu Abschlüssen kamen. „Es war wichtig, dass wir in den ersten zehn Minuten gut ins Spiel kommen“, sagte Albrecht. „Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben körperlich sehr hart gespielt im ersten Abschnitt. Deswegen war das eigentlich unser bestes Drittel.“ Nur der nächste Essener Treffer fehlte – bis zur 23. Minute.

Fabio Frick bringt Essen aus der Distanz in Führung

Zu Beginn des Mittelabschnitts fand ein Distanzschuss von Fabio Frick irgendwie den Weg ins Tor (23.) – der sechste Saisontreffer des Verteidigers und zweite eines Essener Defensivmanns an diesem Abend. Die Moskitos hatten zwar weiterhin mehr Spielanteile, jetzt fand aber auch Hannover etwas leichter den Weg in die Essener Zone.

Fabio Frick traf beim 3:2-Sieg der Moskitos Essen gegen die Indians. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Ihr erstes Powerplay nutzten die „Mücken“ nicht und kassierten in Unterzahl den 2:2-Ausgleich: Die Gastgeber schnürten den ESC in dessen Zone ein, Nicolas Turnwald wuchtete die Scheibe ins Netz (35.). „Im zweiten Drittel haben wir viel mit dem Schläger gearbeitet, viel unsere Beine stehen lassen“, haderte Albrecht. Das habe das Team im letzten Drittel aber wieder besser gemacht. Durch die nächste Strafe im Mittelabschnitt drohten die Moskitos aber zuerst, ihre bis dahin gute Ausgangsposition abzugeben.

Stattdessen holten sich die Gäste die Führung in den Anfangsminuten des Schlussdrittels wieder zurück: Förderlizenzspieler Carl Konze von den Krefeld Pinguinen zog von der blauen Linie ab, Youngster Tim Lutz fälschte die Scheibe entscheidend ab ins Tor (43.) – der dritte Treffer nach einem Schuss aus der Distanz, was die Moskitos bis dahin in dieser Saison oft vermissen ließen.

Moskitos: Dennis Reimer sorgt für die Vorentscheidung

Essen stresste die Gastgeber weiter, war immer eng am Mann, musste allerdings während einer Unterzahlsituation noch einmal um den Vorsprung zittern. Kurze Zeit später sorgte Moskitos-Angreifer Dennis Reimer per Bauerntrick zum 4:2 für die Vorentscheidung (52.). Oder? Ganz aufgeben wollte sich Hannover nicht, die Moskitos, bei denen weder Elvijs Biezais noch Sandis Zolmanis oder Enrico Saccomani einen Scorerpunkt verbuchten, überstanden in den Schlussminuten aber auch noch eine kurzzeitige Drei-gegen-Sechs-Unterzahl – und sicherten sich so den ersten Dreier am Pferdeturm in dieser Saison.

Hannover Indians – Moskitos 2:4.

Drittel: 1:1, 1:1, 0:2.

Tore: 1:0 Palka (2.), 1:1 Augstkalns (10.), 1:2 Frick (23.), 2:2 Turnwald (35.), 2:3 Lutz (43.), 2:4 Reimer (52.).

Strafminuten: Essen 12 - Hannover 4.

Zuschauer: 3558.

