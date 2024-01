Allbau Volleys starten in eine entscheidende Phase

Essen In der 2. Bundesliga Pro müssen Allbau Volleys am Sonntag zum Tabellenzweiten nach Köln. Spätestens danach steigt der Erfolgsdruck.

Es hätte besser laufen können für die Allbau Volleys in der neu geschaffenen 2. Bundesliga Pro. Der Start für die Borbecker Volleyballerinnen war ordentlich, zwei Siege nach drei Spielen, das ließ sich gut an. Doch es folgten sieben Niederlagen in Folge und der Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz. Zum Jahresabschluss schaffte die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger mit dem 3:2-Heimsieg im Kellerduell mit Borken den dritten Sieg. „Der war enorm wichtig“, sagt Werzinger, denn dieses Erfolgserlebnis soll sein Team mitnehmen in die nächsten Aufgaben und beflügeln.

Die Allbau Volleys stehen gleich zum Jahresbeginn vor einer entscheidenden Phase. Die Partie am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellenzweiten DSHS Köln scheint dabei allerdings gar nicht mal so relevant zu sein: „Da wollen wir dann praktisch Anlauf nehmen“, sagt Werzinger. Die Erfolgsaussichten scheinen dort eher gering zu sein, die Kölnerinnen spielen eine ganz starke Saison, auch wenn sie bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Erfurt liegen. Das Team aus Thüringen, aus der 1. Bundesliga gekommen, bewegt sich mit elf Siegen aus elf Spielen auf einem anderen Niveau.

Allbau Volleys stehen vor zwei wichtigen Kellerduellen

Aber nach Köln wird’s kribbelig für die sogenannten #pottperlen. Erst geht es zum Schlusslicht Freisen (13. Januar), dann zum Vorletzten TSV Flacht (27. Januar). Damit nicht genug: Es folgt ein Doppelspieltag in Bergeborbeck gegen ETV Hamburg und Stralsund (3./4. Februar). „Danach kann man sagen, wohin die Reise geht“, meint Werzinger.

Trainer Marcel Werzinger von Allbau Volleys muss sein Team auf den Abstiegskampf einstellen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Personell sieht es immerhin ganz gut aus. Der elfköpfige Kader sollte künftig bis auf ganz wenige Ausnahme zur Verfügung stehen, sofern sich niemand verletzt. Es ist kein üppiges Aufgebot, „aber elf Spielerinnen, das ist in Ordnung“, findet der Trainer, der nach wie vor die Ausfälle von Ehefrau Lena Werzinger (Kreuzbandriss) und Maren Mäß (Bandscheibenvorfall) kompensieren muss.

Eigentlich könnten die Essenerinnen relativ entspannt ans Werk gehen, denn die Volleyball Bundesliga (VBL) überlegt, einigen Zweitligisten den Weg in die 1. Bundesliga zu ebnen. Da könnte es sein, dass es im Unterhaus möglicherweise keinen Absteiger geben wird. Aber Marcel Werzinger will mit seinem Team sportlich dennoch einen guten Eindruck hinterlassen und keineswegs auf einem Abstiegsplatz herumdümpeln. Schließlich ist eine ordentliche Saison immer ein gutes Argument bei der Sponsoren-Akquise.

