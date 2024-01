Hallenstadtmeisterschaft: Das ist der große Titelfavorit

Essen Diese acht Mannschaften haben sich für die Finalrunde am Sonntag qualifiziert. Außenseiter machen es spannend - viele Fotos vom Tag.

Bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft stehen die acht Teilnehmer fest, die am Sonntag (ab 12 Uhr am Hallo) in der Finalrunde den Stadtmeister unter sich ausmachen werden. In vier Vierergruppen wurde am Samstag die Endrunde in Stoppenberg ausgetragen, die beiden Gruppenersten kamen jeweils weiter.

Zum Auftakt standen sich in Gruppe eins die beiden Landesligisten SG Schönebeck und SpVgg Steele sowie TGD Essen-West aus der Bezirksliga gegenüber. Als krasser Außenseiter komplettierte TuS Helene als einzig verbliebener B-Ligist die Gruppe. Die SG Schönebeck machte mit TuS Helene „kurzen Prozess“ und besiegte den B-Ligisten mühelos mit 8:2. Die anderen beiden Partien spielte die Mannschaft von Olaf Rehmann jeweils Unentschieden und stand als Final-Teilnehmer fest.

Bezirksligist TGD Essen-West um ein Tor bsser als SpVgg. Steele

Steele und TGD, die ihre Partien gegen TuS Helene ebenfalls gewannen, mussten punktgleich im direkten Duell den zweiten Teilnehmer für Sonntag ermitteln. Es wurde eine spannende Angelegenheit. Das 2:2 reichte am Ende der TGD, die um ein Tor besser war in der Differenz. Steeles Trainer Dirk Möllensiep war nach dem Ausscheiden TGD bedient: „Die Enttäuschung ist groß. Unser Anspruch sollte sein, gegen TGD zu gewinnen. Wenn man im letzten Spiel zweimal die gleichen Fehler macht, darf man sich aber nicht wundern, wenn man raus fliegt!“

A-Kreisligist SV Borbeck machte bei Hallenstadtmeisterschaft eine gute Figur. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Trotz des Weiterkommens der SG Schönebeck hatte deren Trainer Olaf Rehmann nicht nur Lob für seine Mannschaft übrig: „Wir hatten Mühe, die Leichtigkeit hat gefehlt. Morgen haben wir nichts mehr zu verlieren und der Druck ist komplett weg. Titelanwärter sind wir allerdings definitiv nicht.“

Adler Union Frintrop präsentiert sich stark verbessert

Zum Kreis der Favoriten muss nach der Endrunde Adler Union Frintrop gezählt werden. Der Oberligist absolvierte die Gruppe zwei ungeschlagen und wurde verdient Gruppensieger. Ebenfalls lösten die Sportfreunde Niederwenigern als Gruppenzweiter das Final-Ticket. Eine Überraschung: Der A-Ligist Bader SV konnte im letzten Gruppenspiel den VfB Frohnhausen mit 3:2 schlagen und wurde Dritter.

Frintrops Trainer Marcel Cornelissen dämpfte die Erwartungen umgehend: „Alle, die morgen dabei sind, sind richtig gut. Wir haben eine Ansage gemacht, dass mit uns zu rechnen ist, Favorit ist aber Schonnebeck. Die Souveränität, die wir heute über weite Strecken gezeigt haben, hatten wir letzte Woche noch nicht, das war ein echter Fortschritt. Morgen brauchen wir allerdings unsere beste Leistung!“

Spvg Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß behaupten sich

In der hochkarätig besetzen Gruppe vier standen sich in Spvg Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiss Essen zwei Oberligisten gegenüber. Der FC Kray rechnete sich als Landesligist allenfalls Außenseiter-Chancen aus, der SV Borbeck war als A-Ligist krasser Außenseiter. Der Turnierfavorit und Titelverteidiger aus Schonnebeck begann dominant und fertigte den FC Kray locker mit 4:1 ab.

Die Pflichtaufgabe Borbeck erledigte die Mannschaft von Dirk Tönnies locker mit 7:0. Auch der ETB gewann seine Spiele gegen Kray und Borbeck souverän, weswegen es zum Schluss im Duell der punktgleichen Oberligisten nur noch um den Gruppensieg ging. Hier setzten sich die „Schwalben“ in einem engen Spiel mit 3:2 durch.

Ilias Elouriachi ist mit dem Landesligisten SpVgg Steele ausgeschieden. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Spvg-Trainer Dirk Tönnies freute sich natürlich: „Wir sind hochzufrieden, in dieser schwierigen Gruppe verdient Erster geworden zu sein. Wir sind bislang ungeschlagen und die Jungs haben Spaß. Es ist noch nicht vielen Mannschaften gelungen, hier den Titel zu verteidigen und es wäre ein riesiger Erfolg.“

Außenseiter RuWa Dellwig überrascht Bezirksligisten

In der Gruppe drei duellierten sich die Bezirksligisten SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV, die manche als Geheimfavoriten sahen. Der Heisinger SV und RuWa Dellwig vervollständigten die Gruppe. Das hitzige Duell inklusive roter Karte und Zeitstrafen zwischen dem Vogelheimer SV und Burgaltendorf entschieden die Vogelheimer mit 1:0 denkbar knapp für sich.

RuWa Dellwig als A-Ligist und Außenseiter spielte stark auf, bezwangen Heisingen und trotzten Vogelheim ein 2:2 Unentschieden ab. Da auch Burgaltendorf gegen Heisingen hoch gewann, spitzte sich die Lage zu. Schlussendlich sind sowohl Vogelheim als Gruppenerster als auch Burgaltendorf als Zweiter vor RuWa am Sonntag noch am Ball.

Die Teilnehmer der Finalrunde

SG Schönebeck, TGD Essen-West, DJK Adler Union Frintrop, SF Niederwenigern, Vogelheimer SV, SV Burgaltendorf, Spvg Schonnebeck, ETB Schwarz-Weiß.

