Darum setzt Spvg Schonnebeck weiter auf Leben und Tönnies

Sportlicher Leiter und Trainer haben beim Oberligisten Spvg Schonnebeck verlängert. Das sind die Argumente für diese Entscheidung.

Die Spielvereinigung Schonnebeck setzt weiterhin auf Kontinuität auf der Führungsetage. Der Sportliche Leiter Christian Leben und Cheftrainer Dirk Tönnies haben in der Winterpause ihre Verträge beim Essener Fußball-Oberligisten vorzeitig verlängert. Die beiden Schlüsselfiguren in der sportlichen Führung des Vereins werden somit auch in der kommenden Spielzeit die Fäden am Schetters Busch ziehen.

„Die Verlängerungen ist ein klares Signal für Kontinuität. Die Leidenschaft der beiden, ihr Engagement und ihre Fachkenntnis sind wesentliche Säulen unserer sportlichen Strategie“, begründet der Schonnebecker Vorstandsvorsitzende Frank Isert die Entscheidung. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unter ihrer sportlichen Führung weiterhin erfolgreiche Wege beschreiten werden.“ Die Essener sind als Tabellenfünfter in die Winterpause gegangen.

Spvg. Schonnebeck mit tollem Charakter und enormem Potenzial

„Ich bin überglücklich, dass Christian und ich weiterhin hier in Schonnebeck zusammenarbeiten werden“, sagt Trainer Tönnies. „In dieser Saison haben wir vieles richtig gemacht, denke ich, insbesondere bei den Neuverpflichtungen. Wir haben eine Truppe mit tollem Charakter und enormem Potenzial. Aber die weitere Zusammenarbeit freut mich auch besonders, da sich über die Jahre eine sehr gute Freundschaft entwickelt hat und ich mir niemand Besseren in der Position vorstellen könnte als Christian. Wir haben in der nächsten Saison noch viel vor.“

Im Verein genießen Leben und Tönnies großes Vertrauen, der Vorsitzende Isert jedenfalls lässt den beiden in sportlichen Angelegenheiten nahezu freie Hand. „Ein Privileg, das man in der Form nicht in jedem Verein findet“, sagt Tönnies. „Für mich war es daher selbstverständlich, weiterzumachen.“

Auch Christian Leben ist mit der Vertragsverlängerung sehr zufrieden: „Erstmal freue ich mich grundsätzlich über die Entwicklung der Spielvereinigung im Allgemeinen und der ersten Mannschaft in dieser Saison. Im Verein tragen viele fleißige Helfer dazu bei, die Bedingungen für Sportler, Zuschauer und Partner zu optimieren. Das ist im Amateurfußball der heutigen Zeit sicher nicht mehr selbstverständlich. Sportlich haben wir mit unserem talentierten Oberliga-Team sowie mit der U19 in der Niederrheinliga eine vielversprechende Perspektive. Ich bin extrem motiviert, den Verein weiter voranzubringen. Vielleicht dann auch noch über 2025 ein, zwei Jahre hinaus.“

