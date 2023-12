Darum wäre Sieg für Humann und Allbau Volleys so wertvoll

Essen In der 2. Bundesliga stehen für Essener Teams zwei richtungsweisende Heimspiele an. So beurteilen die Trainer die Ausgangslage.

Mit dem letzten Spieltag des Jahres endet in der 2. Volleyball-Bundesliga die Hinrunde. Und für VV Humann wird’s am Samstag (19.30 Uhr, Wolfskuhle) noch einmal richtig kribbelig gegen den FC Schüttorf 09. Ein Westderby, wenn man so will, doch es geht um mehr als nur Prestige. Die Humänner bezeichnen das Duell als Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Es gibt zwar auch diesmal nur drei Zähler zu verteilen, aber die Spieler stehen unter Strom, Spannung an die 1000 Volt. Die Gastgeber haben eine erstaunlich gute Hinrunde hingelegt, vier Siege, 14 Punkte, das macht Rang neun. Für einen Klub, dessen Stammplatz in den letzten Jahren der Tabellenkeller war, eine beachtliche Entwicklung.

VV Humann hat sich entwickelt und glaubt an sich

„Die Jungs sind erwachsen geworden, kennen mittlerweile das Niveau der 2. Liga und glauben an sich“, sagt Trainer Christoph Bielecki. Auch die mentale Arbeit habe „verdächtig schnell“ gegriffen.

Für Bielecki, im ersten Jahr bei Humann auf der Bank, ist es eine Bestätigung der gemeinsamen Arbeit: „Die Stimmung im Team ist echt gut. Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass man gegen alle Teams in der Liga mitspielen kann.“ Vier Siege gelangen in fünf Spielen, sechs Tiebreaks hat VVH hinter sich, die Leistung überzeugend bis begeisternd. Selbst beim jüngsten 1:3 gegen Spitzenreiter TuS Mondorf hatten die Youngster durchaus lichte Momente.

Die Konkurrenz hat den Aufwärtstrend der Essener längst registriert und klopft den Humännern schon mal anerkennend auf die Schulter: „Dort, wo ihr jetzt steht, gehört ihr auch hin.“ Beim FC Schüttorf sieht das ein wenig anders aus. Die Gäste haben sich eine internationale Truppe mit Spielern aus sieben Nationen zusammengekauft. Nur zwei deutsche Volleyballer stehen im Kader, einige stammen aus Polen, die USA ist vertreten, Brasilien ebenfalls.

VV Humann muss sich auf ebenbürtigen Gegner einstellen

Das Team hat allerdings aus unterschiedlichen Gründen noch nicht so funktioniert. Schüttorf hat drei Punkte weniger auf dem Konto als VVH. Aber die Mannschaft kann was und hat sich stabilisiert: Sie fertigte Mondorf mit 3:0 ab, für den Spitzenreiter war es die erste Pleite nach 30 Zweitliga-Spielen. Auch zuletzt beim 1:3 gegen Bocholt zeigte Schüttorf gute Ansätze.

Da die Humänner nur drei Punkte vor Verfolger Schüttorf liegen, haben sie im Erfolgsfall die Chance, sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Sollte der FC punkten, würde die Konkurrenz im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken. Übrigens: Wer am Samstag mit einer roten Weihnachtsmütze in der Wolfskuhle auftaucht, hat freien Eintritt.

Lea Zandecki und Greta Rakow stehen am Sonntag mit den Allbau Volleys unter Druck. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Allbau Volleys brauchen gegen Borken dringend Punkte

Ebenfalls ein Westderby haben die Allbau Volleys in der 2. Frauen-Bundesliga Pro am Sonntag (16 Uhr, Bergeborbeck) gegen die Skurios Volleys Borken. Und auch hier ist es eine richtungsweisende Partie im Abstiegskampf pur angesagt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger hat acht von zehn Spielen verloren und steht auf einem Abstiegsplatz, Borken hat zwei Ränge davor nur zwei Zähler mehr. Eine enges Feld.

Ein Grund für die schwierige Saison ist sicherlich der dünne Kader, der schon früh zusätzlich geschwächt wurde durch die Langzeitausfälle von Lena Werzinger (Kreuzbandriss) und Maren Mäß (Bandscheibenvorfall). In Straubing (1:3) zuletzt waren die Borbeckerinnen lediglich mit sieben Spielerinnen angereist.

„Trotzdem standen wir auch da kurz vor einem Punktgewinn, aber dafür können wir uns nichts kaufen“, sagt Werzinger, der gegen Borken ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Ich bin aber guter Dinge.“ Alle Spielerinnen sind fit und ein Sieg würde die Weihnachtspause definitiv versüßen.

