Die SGS Essen mischt die Bundesliga ordentlich auf

Essen Der neue Co-Trainer Robert Augustin entlastet Cheftrainer Markus Högner bei der Arbeit. Das Zwischenzeunis: 17 Punkte und Rang fünf in der Liga.

Von Vorweihnachtsstress war bei Markus Högner keine Spur. Völlig entspannt wirkt der Trainer der SGS Essen in der Woche nach dem Jahresabschluss in der Frauenfußball-Bundesliga. Einige Tage wollte er nun abschalten, um den Kopf wieder freizukriegen. 17 Punkte auf dem Konto und der fünfte Tabellenplatz sind dafür beste Voraussetzungen. Die 20. Saison in der Eliteliga ist für Schönebeck bisher eine absolute Erfolgsgeschichte – jenseits von hier und da prognostizierten Abstiegssorgen. Stattdessen mischt die SGS die Liga als einziger reiner Frauenfußball-Klub ordentlich auf.

In der Mannschaft harmoniert es

„Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, dass es in der Mannschaft harmoniert. Aber dass uns dann so eine Leistung gelingt, war nicht abzusehen“, erklärt der 56-Jährige, der vor allem einen Neuzugang hervorhebt, der bisher noch nicht so im Fokus stand: Robert Augustin kam im Sommer vom MSV Duisburg als hauptamtlicher Co-Trainer an die Ardelhütte. „Das war ein ganz wichtiger Mosaikstein, weil er ein exzellenter Trainer mit richtig viel Ahnung ist.“ Und sportlich liegen beide absolut auf einer Wellenlänge.

„Wir haben den gleichen Stil, die gleiche Philosophie. Das merkt man in jeder Übungsform“, schwärmt Högner, der von der Zusammenarbeit auch selbst profitiert: „Robert entlastet mich. Dadurch habe ich viel mehr Energie und bin produktiver geworden.“ Und vielleicht war genau das entscheidend für die nächsten Entwicklungssprünge der Essenerinnen. Ein großer ist definitiv Beke Sterner gelungen, die die Gewinnerin der bisherigen Hinserie ist. Die 20-Jährige ist hinten rechts in der Viererkette zur absoluten Leistungsträgerin aufgestiegen, die nicht nur defensiv denkt.

Gewinnerin der Hinrunde: Beke Sterner (hinten)von der SGS Essen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Beke hat ihr Offensivverhalten verbessert und imponiert mir durch die Beständigkeit in ihren Leistungen“, lobt Högner. Zwei Treffer bereitete Sterner in der laufenden Saison vor. Ihr bestes Spiel machte sie aber im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln, als sie ein Tor auflegte und den 4:3-Siegtreffer selbst erzielte. Damit ist das gebürtige Nordlicht ein Teil des Jahrgangs 2003, der bei der SGS mittlerweile eine wichtige Achse bildet: Torfrau Sophia Winkler, Katharina Piljic, Natasha Kowalski, Lilli Purtscheller, Laureta Elmazi und eben Sterner sind allesamt Stammkräfte in Essen.

Valentina Kröll hat noch nicht richtig Fuß gefasst

Noch nicht so richtig Fuß gefasst hat dagegen die Tirolerin Valentina Kröll, die im Sommer von Sturm Graz ins Ruhrgebiet wechselte. Allerdings kommt die 21-Jährige bisher erst auf 17 Einsatzminuten. „Sie hat etwas Zeit gebraucht und benötigt auch noch weitere“, erklärt Högner. Der Grund war ihr Rückstand nach einer Kreuzbandverletzung, aber auch das höhere Tempo in der Bundesliga muss sie sich noch anpassen. „Aber sie macht im Training Fortschritte, gerade in der Spieleröffnung.“ Einen Grund für einen personellen Wechsel in der Viererkette gibt es allerdings nicht.

Denn da läuft es für die SGS ausgesprochen gut. Erst sieben Mal musste Torfrau Sophia Winkler in den bisherigen zehn Spielen hinter sich greifen. Sechs Mal spielte sie zu Null. Selbst dem Spitzenreiter VfL Wolfsburg gelang das nicht häufiger. „Das musst du erstmal schaffen“, findet Högner. Er weiß, wovon er spricht. In der Vorsaison stand die SGS schon nach den ersten drei Spieltagen bei neun Gegentreffern. Nach zehn Partien waren es 25. Die neuentdeckte Stabilität hat auch mit Laura Pucks, dem Shootingstar der SGS, zu tun.

29 Spielminuten bekam die Innenverteidigerin in der Vorsaison, stand diesmal bereits beim sensationellen Auftaktsieg über Eintracht Frankfurt (2:0) 90 Minuten auf dem Rasen. Kurzzeitig verlor sie durch Krankheit ihren Stammplatz, erkämpfte ihn sich im Schlussspurt dann aber wieder zurück. Högner ist vor allem von der Trainingsqualität der 19-Jährigen angetan. Zumal sie in der Vorsaison durchaus auch enttäuschende Momente erlebte, als sie überwiegend in der Regionalliga eingesetzt wurde. „Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie müsse Geduld haben. Das zahlt sich jetzt einfach aus.“

Die SGS Essen arbeitet kostendeckend

Und so hat es die SGS mit der Weiterentwicklung und der Ausbildung ihrer Spielerinnen erneut geschafft, den finanzstärkeren Klubs sportlich die Stirn zu bieten. Während Schönebeck dabei kostendeckend arbeitet, ist die Bundesliga für die übrigen Klubs mit einem Lizenz-Verein im Rücken ein Investitionsprojekt, bei dem in Erwartung künftig steigender Einnahmen Geld in den Frauenfußball gepumpt wird. Die SGS geht ihren eigenen Weg. Und das sehr erfolgreich. Auch in dieser Saison wird es schon fast sicher zwei andere Absteiger geben. Deshalb kann Högner aktuell die Ruhe genießen. Zumindest in den nächsten Tagen: „Danach greifen wir sofort wieder an.“

