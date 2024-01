Diese Auswahl trifft auf die Profis von Tusem Essen

Essen Knapp 3000 Stimmen gab es für die AllbauAllstars. Die Amateur-Handballer treten Freitag zum Benefizspiel gegen Zweitligisten Tusem an.

Es ist ein kleines Jubiläum und in jedem Jahr ein beliebtes Happening der hiesigen Handball-Szene: Am Freitag (20 Uhr) findet in der Sporthalle am Lührmannwald zum zehnten Mal das AllbauAllstar-Spiel statt. Eine Stadtauswahl trifft auf die Profis des Zweitligisten Tusem Essen, da gibt‘s eine Menge zu bestaunen und Spaß sowieso. Und einem guten Zweck dient dieses Treffen auch noch.

53 Handballer und vier Trainer aus zehn Essener Vereinen hatten sich zur Wahl gestellt. Dann wurde öffentlich im Internet abgestimmt, jeder konnte seine Stimme abgeben, jeweils eine pro Position. Fast 3000 User haben sich daran beteiligt und folgende Spieler gewählt:

Die Essener Allstars-Auswahl steht fest

HSV Überruhr: Lorenz Gottemeier, Paul Lorenz, Paul Reimann, Tom van der Heuwel; Winfried Huttrop: Nils Borchert, Raphael Kuzniarek, Kai Bonkowski; Kettwiger SV: Marvin Leisen, Fabian Fuchs, Thomas Vogt; HSG Am Hallo: Valentin Bieber; SC Phönix: Mariano Schlüssler; MTG Horst: Florian Reimann; ETB: Dominik Schulze (ETB). Die beiden Wild Cards der Veranstalter gingen an Tobias Immel (TV Cronenberg) und Louis van Buer (SG Tura Altendorf). Mit 473 Votings erhielt Raphael Kuzniarek vom Landesligisten Winfried Huttrop die meisten Stimmen.

So lief das Benefizspiel zwischen Allstars und Tusem Essen 2023

Betreut wird die Essener Stadtauswahl von Tusem-Trainer Michael Hegemann und Fabian Beckmann, der sonst bei den Regionalliga-Damen der HSV Überruhr auf der Bank sitzt. Er lag mit 546 Stimmen nur knapp vor seinen Kollegen. Erstmals in diesem Jahr durfte auch auf der Trainerposition abgestimmt werden. Der Tusem wird von Co-Trainer Marvin Wettermann und Bürgermeister Rudolf Jelinek gecoacht.

Ein beliebter Treff der Essener Handball-Szene: Das Spiel der Allstars gegen den Zweitligisten Tusem Essen am Lührmannwald. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der Spaß und gute Zweck steht beim Allstars-Spiel im Vordergrund

Natürlich wird es nicht tierisch ernst auf dem Feld zugehen, dafür wäre der sportliche Unterschied auch viel zu krass. Um das Spiel ausgeglichener zu gestalten, können die beiden AllbauAllstars-Trainer wie gewohnt wieder einen Joker ziehen, beispielsweise einen Tusem-Spieler für zwei Minuten auf die Bank verweisen oder ins eigene Team holen. So spielen dann für zwei Minuten acht Handballer gegen Tusem in Unterzahl.

Vor dem Hauptereignis (18.30 Uhr) wird es ein Einlage-Spiel zweier Inklusions-Teams geben, die demonstrieren wollen, dass Handball ein Sport für alle ist und jedes Kind zum Torjäger und Teamplayer werden kann. Die Organisatoren hoffen natürlich auf eine volle Halle, denn der Erlös der Veranstaltung geht an Storp9, den Stadtteiltreff im Essener Südostviertel, der das kulturelle Miteinander fördert. Seit 2012 wurden über 50.000 Euro durch dieses Event für das Projekt gesammelt.

Karten gibt es in der Tusem-Geschäftsstelle (Steile Str. 50) und in Storp9 (Storpstr. 9) und kosten sechs Euro (ermäßigt vier Euro).

