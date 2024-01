ETB: Lucas-Transfer ist perfekt - das sind die Hintergründe

Essen Nun ist es perfekt: Nico Lucas wechselt zum Oberligisten ETB Schwarz-Weiß. Er kehrt damit zurück nach Essen. So kam der Transfer zustande.

Keine Überraschung mehr, nun offiziell: Der ETB Schwarz-Weiß verstärkt sich mit Nico Lucas. Der 26-Jährige wechselt von der SG Wattenscheid 09 an den Uhlenkrug. Ein Kreis schließt sich: Für Lucas ist es eine Rückkehr in seine Heimatstadt, bis 2019 spielte er für Rot-Weiss. Und sein Vater Jürgen Lucas ist bekanntlich der Sportliche Leiter der ETB-Nachwuchsabteilung.

„Ich kenne Damian Apfeld, Günther Oberholz und Karl Weiß schon sehr lange. Wir waren immer mal wieder im Austausch, und als sich angedeutet hat, dass meine Zeit in Wattenscheid zu Ende gehen könnte, haben sie sich sofort sehr intensiv um mich bemüht“, erzählt Lucas, wie der Wechsel zustande kam. „Ich sehe sehr viel Qualität und ein hohes Potenzial in der Mannschaft und im Klub. Der Verein hat in den letzten Jahren wieder sehr gute Arbeit geleistet und ist in ruhigeres Fahrwasser gekommen.“

Nico Lucas möchte den ETB weiter nach vorne bringen

Nico Lucas möchte diesen Weg fortführen und den ETB weiter nach vorne bringen - sportlich und neben dem Platz. Mit seiner Vita kann er da gut helfen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Der 26-Jährige kam in der laufenden Saison 14 Mal in der Oberliga Westfalen zum Einsatz. Vor seiner Zeit in Wattenscheid, die abstiegsbedrohte SGW führte er zuletzt als Kapitän aufs Feld, spielte er für den VfR Aalen und Rot Weiss Ahlen. Insgesamt absolvierte er 124 Partien in der Regionalliga West. Die „jungen Wilden“ vom Uhlenkrug bekommen somit einen erfahrenen Mittelfeldspieler.

„Mein kleiner Bruder spielt momentan in der U17 beim ETB und es wäre cool, wenn wir in der Zukunft irgendwann gemeinsam in der ersten Mannschaft zusammen kicken würden“, ergänzt der Essener, der zurzeit Sportbusiness Management an der IST in Düsseldorf studiert.

ETB-Trainer Apfeld freut sich auf seinen neuen Spieler

„Ich freue mich riesig über die Verpflichtung von Nico Lucas. Nico bringt reichlich Erfahrung mit und hat bereits über 100 Regionalliga-Spiele, davon die meisten für RWE, absolviert. Von dieser Erfahrung werden wir extrem profitieren“, hebt Trainer Damian Apfeld hervor. „Hinzu kommt, dass er auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Um es auf den Punkt zu bringen: Nico Lucas ist ein Neuzugang, der uns sofort in allen Bereichen nach vorne bringt.“

In der laufenden Winter-Wechselperiode hatte Schwarz-Weiß bereits die Verpflichtung von David Leinweber bekannt gegeben. Der 27-jährige Defensivallrounder kommt vom TuS Bersenbrück zum Oberligisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen