ETB Miners haben den Saisonverlauf noch nicht abgehakt

Auch in Recklinghausen erfolgreichster Schütze für die Miners: Bryant Allen (am Ball).

Recklinghausen. Auch nach dem souveränen 109:83-Erfolg bei Citybasket Recklinghausen sind die Gedanken an die Playoffs noch verfrüht. Platz eins ist das Ziel.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners ist auch im Meisterschaftskampf zurück in der Erfolgsspur: Das Team von Headcoach Lars Wendt feierte bei Citybasket Recklinghausen einen ungefährdeten 109:83-Erfolg – kurios: Es ist das exakt selbe Ergebnis aus dem Hinspiel, das hat Seltenheitswert im Basketball.

Weiterer Nutzen lässt sich daraus aber nicht ziehen. Auf die Frage, ob denn die Miners einen Bonus in irgendeiner Form überhaupt nötig haben, wird Wendt durchaus schmallippig. Gedanken an die Playoffs wären verfrüht, an der Hauptsaison für den ETB sei mitnichten schon ein Haken dran. „Wir wollen Erster werden und diesen ersten Platz haben wir noch nicht sicher. Wir tun gut daran, uns immer wieder neu voll auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren.“

Einzig die letzten Minuten im dritten Viertel hatten wir einen kleinen Spannungsabfall ETB-Coach Lars Wendt über den Spielverlauf in Recklinghausen

Tatsächlich könnten Ausrutscher wie der zuletzt in Deutz die Miners diesbezüglich teuer zu stehen kommen. Die Essener haben 15 Siege bislang auf dem Konto, bei einem Spiel weniger als BBA Hagen mit ebenso vielen Erfolgserlebnissen. „Hagen ist sehr stabil, spielt sehr stark“, so Wendt. Auch Salzkotten könnte dem ETB noch gefährlich werden.

In Recklinghausen jedenfalls war alles da

Fokus und Anspannung haben noch nie geschadet. Und der Umstand, dass beides noch immer vonnöten ist, kann von Vorteil sein. Ein Rückblick: In der Saison 2022/23 waren die Miners schon früh nicht mehr vom Thron zu stoßen gewesen, entsprechend zäh war die Rückrunde verlaufen. Die Souveränität war abhanden gekommen und es war den Essenern schwer gefallen, zu jenem Selbstverständnis zurückzufinden. Ibbenbüren im Finale hatte das auszunutzen gewusst. Die aktuelle Situation stellt sich anders dar – das kann helfen.

In Recklinghausen jedenfalls war alles da, was man für sportlichen Erfolg benötigt. Die Maßgabe, die Scharfschützen der Gastgeber – Niklas Meesmann und Marco Buljevic – aus dem Spiel zu nehmen, ging voll auf, beide trafen insgesamt nur einen Dreier von stolzen 14 Versuchen. Somit war Zachary Hinton mehr oder weniger auf sich allein gestellt, seine 31 Punkte für die Miners entsprechend zu verschmerzen.

„Es war ein souveräner Start-Ziel-Sieg“, freute sich Miners-Coach Lars Wendt. „Einzig die letzten Minuten im dritten Viertel hatten wir einen kleinen Spannungsabfall.“ Citybasket verkürzte den Rückstand in dieser Phase auf 16 (!) Punkte – so viel dazu. Justin Andrew feierte nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback – es war, als sei er nie weg gewesen. Wendt: „Er produziert, gibt aber seinen Mitspielern mehr Freiräume. Jeder profitiert.“

Die Folge: Gleich sechs Spieler punkteten zweistellig. 26 Assists zeugten von schwarz-weißem Zusammenspiel, allein zehn gingen auf das Konto von Bryant Allen. Ein rundum erfreulicher Abend also, zu dem auch Alexander Herbort wieder wichtige Minuten beisteuern konnte. Noah Westerhaus (Achillesssehne) konnte so noch geschont werden.

Recklinghausen – Miners 83:109 (37:60)

Die Viertel: 18:29, 19:31, 27:24, 19:25.

Miners: Selimovic (15/12 Rebounds), Andrew (15), Allen (15/10 Assists), Troussel (14), Bryant (14), Khartchenkov (13), Herbort (7), Gäbler (6), Schneider (5), Behr (5), Westhaus (dnp).

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen