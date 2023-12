ETB Miners haben für das Jahr 2024 das Ziel klar vor Augen

Mit dem klaren 96:82-Sieg geht es für die Essener in die kurze Winterpause. Das Team hat sich im Vergleich zur Vorsaison klar verbessert.

Mit einem 96:82-Erfolg in Leverkusen bei der Reserve des TSV Bayer 04 hat sich Basketball-Erstregionalligist ETB Miners in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Damit ist für die Essener ein ereignisreiches 2023 zu Ende gegangen. Ein Jahr mit Auf und Abs – und einer riesigen Enttäuschung mit dem verpassten Pro B-Aufstieg gegen Ibbenbüren im Mai.

„Wir waren nach einer ganz starken Hinrunde in der ersten Jahreshälfte 2023 einfach zu wenig konstant“, lässt ETB-Headcoach Lars Wendt im Gespräch mit dieser Redaktion das Jahr noch einmal Revue passieren. Trotzdem hatte das Team Platz eins verteidigen und ins Finale einziehen können. Doch die Souveränität, die die Miners lange Zeit ausgezeichnet hatte, blieb unauffindbar. Das Ergebnis: eine Niederlage im dritten und entscheidenden Finalspiel vor deutlich über 2000 Fans am Hallo.

Basketball-Standort Essen wurde reaktiviert

Überhaupt die Fans: In den Playoff-Serien waren die Zuschauerzahlen konstant vierstellig, in den Finalspielen sogar eben über der sensationellen Marke von 2000. Das Ziel, den Basketball-Standort Essen nach dem Absturz aus der Pro A bis hinunter in die Zweite Regionalliga wieder aktivieren zu wollen – mehr als erreicht!

Es war wohl der entscheidende Umstand, trotz schwieriger Voraussetzungen einen neuen Versuch zu starten. „Wir haben eine unglaublich große Enttäuschung erlebt“, so Wendt. „Aber wie schnell sich dieser Verein wieder aufgerappelt, entschieden nach vorne geblickt hat, das war wirklich unglaublich. Wir wollen diesen Aufstieg unbedingt schaffen, es ist noch mal ein Ruck durch alle gegangen.“

Die Miners sind für Rückrunde noch besser aufgestellt

Nun läuft bereits die Rückrunde der neuen Saison – und für den Moment darf man konstatieren: Die Miners sind noch besser aufgestellt. Gerade offensiv sind die Statistiken in den meisten Kategorien noch besser als im vergangenen Jahr. Defensiv hat das Team weiter Probleme, die bis dato bei der geballten Offensivpower nicht ins Gewicht gefallen sind. Die der ETB aber angehen will – Neuzugang Kevin Bryant soll für mehr Stabilität sorgen.

Das wusste er in Leverkusen in seinem ersten Liga-Spiel schon mehr als anzudeuten. Acht Rebounds in nur 15 Minuten Einsatzzeit – mehr als ordentlich. Lars Wendt: „Er hat sehr viel Energie reingegeben.“ Trotz der Ausfälle von Noah Westerhaus (krank) und Tim Troussel (hier sind die Sorgen durchaus größer, ihm macht die Achillessehne zu schaffen) ließen die Miners im Rheinland nichts anbrennen, einzig ein 0:14-Lauf im zweiten Viertel hatte für ein kurzzeitiges Stirnrunzeln gesorgt. Unter den Körben räumten wie gewohnt Dzemal Selimovic und – für ihn gab es ein Sonderlob – Alexander Herbort ab. „Er hat unglaublich geackert.“

Und darf nun wie auch seine Teamkollegen die Feiertage genießen. Am 28. Dezember trifft sich das Team zu einer ersten Einheit wieder, Neujahr bleibt trainingsfrei – am 5. Januar (20.30 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen die Hertener Löwen weiter im Programm. Der nächste Schritt auf dem Weg zum großen Ziel.

Leverkusen II – Miners 82:96 (40:44)

Die Viertel: 20:25, 20:19, 21:28, 21:24.

Miners: Selimovic (26/15 Rebounds), Andrew (24/5 Assists), Allen (19), Schneider (9), Herbort (9/7 Rebounds), Khartchenkov (6), Behr (2), Bryant (1/8 Rebounds), Gäbler (0).

