ETB Miners haben mit Herten noch eine Rechnung offen

Thimothee Troussel von den ETB Miners im Spiel gegen Jordan Iloanya vom SV Haspe 70 am 29.10. 2023. Das Spiel endete 93:84 in der Sporthalle Am Hallo, Ernestinenstraße 57.Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services