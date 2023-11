ETB Miners: Leistung inakzeptabel, aber Blamage abwendet

Essen. Regionalliga-Spitzenreiter ETB Miners spielt beim 81:74 gegen Landesligisten SC Borchen unterirdisch. Immerhin gibt es einen Hoffnungsträger.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners steht im Achtelfinale des WBV-Pokals. Beim 81:74 gegen den Landesligisten SC Borchen bekleckerte sich das Team von Headcoach Lars Wendt allerdings nicht mit Ruhm. „Ich würde gerne den Mantel des Schweigens darüber hüllen“, sagt Wendt, der dann aber klar festhält: „Diese Leistung war nicht akzeptabel.“

Explizit ausgenommen von dieser Kritik sind die Jugendspieler der Miners, die den Kader in Borchen ergänzt hatten. „Sie haben ihren Job gemacht und sie haben ihren Job gut gemacht“, befand Wendt, der mit den Darbietungen seiner Regionalliga-Truppe, die als Spitzenreiter in die 2. Liga Pro B aufsteigen möchte, nicht zufrieden sein konnte.

ETB Miners liegen fünf Minuten vor dem Ende noch hinten

Da ist auch das Fehlen von Dzemal Selimovic und Nikita Khartchenkov keine Entschuldigung. „Wir wollten unsere Leistungsträger wie Justin Andrew oder Bryant Allen (30 Punkte in 15 Minuten, Anm. der Redaktion) eigentlich schonen“, so Wendt. Es waren am Ende aber diese beiden, die den ETB vor einer Blamage bewahrten. Fünf Minuten vor dem Ende hatte der ETB noch hinten gelegen.

Ursachenforschung ist angesagt. Ein Anfangsverdacht: Spannungsabfall nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Hagen. Die erste Maßnahme: Am Wochenende wird voll trainiert, zumal am Montag das Nachholspiel bei den Elephants aus Grevenbroich ansteht (20.30 Uhr). „Ein Gegner, der sehr aggressiv verteidigt, die meisten Steals der Liga holt. „Wir müssen entsprechend Tempo rausnehmen, kontrolliert spielen und dürfen unseren Fokus nicht verlieren.“

Speziell letzteres eine Aufgabe, die den ETB in der Hauptrunde wohl noch beschäftigen wird. Platz eins ist erobert – die Situation ist vergleichbar mit der der vergangenen Spielzeit. Leistungsschwankungen drohen, die 2022/2023 auch in den Playoffs noch nicht völlig abgestellt waren. Lars Wendt hofft da auf seine Führungsspieler, die in der Tat eine andere Qualität haben als noch zuvor. Allen voran Bryant Allen: ein Motivator, „der aber auch laut werden kann“, so Wendt. Der aber mit guter Leistung voran geht. „Die Jungs folgen ihm.“

