ETB: Nico Lucas soll kommen – aber noch keine Unterschrift

Essen. Oberligist ETB Schwarz-Weiß soll Verstärkung durch Mittelfeldmann Nico Lucas bekommen. Darum würde ein Wechsel für beide Seiten Sinn machen.

Ein Faktor, der dem ETB Schwarz-Weiß in der leicht enttäuschenden Hinrunde fehlte: Die nötige Erfahrung auf und neben dem Platz. In Arman Corovic, Fatih Özbayrak, Prince Kimbakidila und zuletzt Torhüter Michele Cordi musste der Oberligist über weite Strecken auf seine erfahreneren Spieler verzichten. Die Ausfälle sind einer der Gründe dafür, dass die Schwarz-Weißen nach dem ersten Halbjahr nur auf Platz neun überwintern. „Am Ende konnten wir das in dem Fall nicht kompensieren und hängen jetzt ein wenig im Mittelfeld fest. Vom Potenzial her wäre schon der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen“, sagt Damian Apfeld.

Nico Lucas: Vertrag in Wattenscheid aufgelöst worden

Der ETB-Coach sei „offen“ für einen weiteren Zugang nach der Verpflichtung von Defensivallrounder David Leinweber – und dürfte zeitnah weitere Verstärkung bekommen: Wie der RevierSport berichtet, wechselt Nico Lucas von der SG Wattenscheid 09 an den Uhlenkrug. Nach WAZ-Informationen soll der Mittelfeldmann den ETB tatsächlich verstärken. Wie diese Redaktion erfuhr, ist sein Vertrag in Wattenscheid heute Vormittag aufgelöst worden. In Essen unterschrieben ist allerdings noch nichts. Geplant ist, dass die Schwarz-Weißen bis zum Auftakt in die Wintervorbereitung am Montag, 8. Januar, Vollzug melden können.

Eine Verpflichtung würde für beide Seiten Sinn machen: Die Essener könnten ihren Reihen trotz Lucas‘ jungen Alters von erst 26 Jahren reichlich höherklassige Erfahrung und Führungspersönlichkeit hinzufügen. Für die SGW stand der gebürtige Essener in dieser Saison in 14 Spielen in der Oberliga Westfalen auf dem Rasen – zuletzt sogar mehrfach als Kapitän. Vor dem Abstieg verbuchte Lucas in der vergangenen Saison 21 Regionalliga-Einsätze für die Bochumer. Zuvor sammelte der Sohn von Jürgen Lucas, Ex-Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, bereits Viertliga-Erfahrung bei Rot-Weiss Ahlen, dem VfR Aalen und eben Rot-Weiss Essen.

Beim Drittligisten von der Hafenstraße schaffte Lucas vor sieben Jahren den Sprung von der U19 in die erste Mannschaft. Beim ETB würde er wieder auf seinen Vater treffen, der am Uhlenkrug für den Jugendbereich sportlich verantwortlich ist. Die Perspektive in Wattenscheid ist für Nico Lucas hingegen bescheiden, nach Informationen des RevierSports habe Lucas proaktiv das Gespräch mit der sportlichen Führung gesucht und wolle Wattenscheid verlassen. Zwar führte er die Mannschaft zuletzt als Kapitän aufs Feld, der SGW droht als Schlusslicht allerdings der Abstieg, vier Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

