ETB Schwarz-Weiß Essen startet in die Vorbereitung

Team von Trainer Apfeld hat vor Liga-Start noch Nachholspiel gegen TVD Velbert. Das sind die Testspiele der Essener Oberligisten.

Der Ball rollte am Wochenende am Hallo bei der Hallenfußballstadtmeisterschaft. Samstag und Sonntag kämpften dort die Essener Klubs von Kreis- bis Bezirksliga um den Einzug in die Zwischenrunde, die in einer Woche ausgespielt wird. Dann werden auch die drei Essener Oberligisten eingreifen, die dem neuen Modus entsprechend gesetzt sind. Sollten sich die Fünftligisten für die Finalrunde qualifizieren, müssen sie am Wochenende 20./21. Januar noch einmal in Stoppenberg ran.

Allerdings stehen auch schon die jeweiligen Winterfahrpläne für die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison, die regulär am 18. Februar fortgesetzt wird. Der ETB Schwarz-Weiß nimmt bereits am Montag das Training wieder auf (19.30 Uhr, BSA „Am Krausen Bäumchen“). Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld muss etwas früher wieder ran als die Konkurrenz. Bereits am Sonntag, 11. Februar, steht für die Schwarz-Weißen das Nachholspiel gegen TVD Velbert auf dem Programm (15 Uhr, Uhlenkrug).

Die Winterfahrpläne der Essener Oberligisten

ETB Schwarz-Weiß Essen

Mi., 17. Jan.: SC Velbert - ETB (19.30 Uhr)

Mo. 22. Jan.: RW Oberhausen - ETB (19.30)

Sa. 27. Jan.: TSG Sprockhövel - ETB (14.30)

Mi. 31. Jan.: SV Wacker Obercastrop - ETB (19.30)

So. 4. Feb.: FC Altenbochum - ETB (15).

Testspielprogramm von Spvg Schonnebeck

Sa., 13. Jan.: Spvg Schonnebeck – Westf. Rhynern (15 Uhr)

Di., 16. Jan.: Spvg Schonnebeck – SVVg Velbert (19)

Di. 23. Jan.: Spvg Schonnebeck – BW Mintard (19.30)

Sa., 27. Jan.: Spvg Schonnebeck – ASC Dortmund (13)

So., 28. Jan.: FC Brünninghausen – Spvg. Schonnebeck (15)

Sa., 3. Febr.: Spvg Schonnebeck – Spvg Frechen (17)

Mi. 7. Febr.: FC Kray – Spvg Schonnebeck (19)

Sa., 10. Febr.: Spvg Schonnebeck – SC St. Tönis (13)

Testspiel-Programm von Adler Union Frintrop

Do., 11. Jan.: Sportfreunde Königshardt - Adler Union (19.30)

Do., 18. Jan.: Adler Union - Rot-Weiss Essen U19 (19.30)

Di., 23. Jan.: Adler Union - VfB Frohnhausen (19.30)

So, 28. Jan.: SV Westfalia Rhynern - Adler Union (14)

So.: 4. Febr.: Adler Union - VfB Hilden (15)

Di, 6. Febr.: Adler Union - Arminia Klosterhardt (19.30)

