ETB Schwarz-Weiß ist gegen VfB Homberg in der Bringschuld

Essen. Oberligist ETB Schwarz-Weiß steht nach der Blamage in Tönisvorst gegen Homberg unter Druck. Einen Heimvorteil hat der Gastgeber allerdings nicht.

Der ETB Schwarz-Weiß zieht um – zumindest für ein Spiel: Das Nachholspiel gegen den VfB Homberg trägt der Fußball-Oberligist am Samstag (14.30 Uhr) am Krausen Bäumchen (Manfred-Scheiff-Stadion) aus, der Heimat des Landesligisten ESC Rellinghausen. Am heimischen Uhlenkrug rollen noch immer die Bagger, wegen der Umbauarbeiten kann dort nicht gespielt werden.

„Wir sind dort am Samstag auch das erste Mal vor Ort“, erklärt Trainer Damian Apfeld. Vorher auf der Anlage trainiert haben die Schwarz-Weißen nicht. „Wir werden in dem Fall wie der Gegner das erste Mal mit dem Platz konfrontiert. Einen Heimvorteil gibt es nicht.“ Dennoch dürften einige ETB-Anhänger in Rellinghausen vorbeischauen, wenn ihr Verein erstmals nach der 2:6-Derbyniederlage Mitte Oktober gegen die Spvg. Schonnebeck wieder auf Essener Boden antritt.

ETB Schwarz-Weiß muss sich unbedingt stabilisieren

Sie wollen ganz sicher eine Reaktion. Weniger auf die Pleite im Essener Duell, sondern vor allem auf die 1:2-Blamage ihrer Mannschaft am letzten Spieltag bei Schlusslicht St. Tönis, als die Essener trotz Führung und langer Überzahl ohne Punkte zurückkehrten (1:2).

„Die Leute, die uns auch in einer gewissen Anzahl auswärts begleiten und die Unterstützung auch in Tönisvorst signalisiert haben, wurden bitter enttäuscht“, erklärt Apfeld, der den Zuschauern die Freude zurückgeben will. „Wir sind definitiv in der Bringschuld.“

Das Spiel gegen Homberg habe einen hohen Stellenwert, bekräftigt Apfeld, dessen Team in dieser Saison bislang zu große Leistungsschwankungen zeigt. „Das verfolgt uns im Grunde genommen die ganze Zeit schon. Wir haben es einfach nicht geschafft, uns in den letzten vier Monaten zu stabilisieren“, meint der Coach. „Das ist uns abhandengekommen.“ Ein Erklärungsansatz: Die Mannschaft sei insgesamt doch ein Stück weit zu jung, in vielen Phasen des Spiels und der Saison fehle die Erfahrung.

ETB fehlen bis zur Winterpause drei Leistungsträger

Zumal einige Führungsspieler in den vergangenen Wochen weggebrochen sind: Co-Kapitän Fatih Özbayrak fehlt als wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld – nicht nur sportlich, sondern auch verbal. Innenverteidiger Arman Corovic fällt seit der Niederlage gegen Schonnebeck aus. Dazu hat sich in der letzten Woche im Training Stammkeeper Michele Cordi verletzt. Alle drei Spieler stehen den Schwarz-Weißen mindestens bis zur Winterpause nicht zur Verfügung – die Achse fehlt.

Dennoch muss der ETB bis dahin noch regelmäßig punkten: „Wir müssen schauen, dass wir Homberg schlagen und drei Punkte holen, damit sie nicht an uns vorbeiziehen und wir einen gewissen Abstand zu gewissen Tabellenregionen wahren“, so Apfeld. Bei einer Niederlage wäre der VfB, der zuletzt die Spvg. Schonnebeck überraschend mit 2:1 bezwang, als Tabellennachbar vorbei an den Essenern. „Mittelfristig muss das Ziel sein, dass wir uns in jeglicher Hinsicht stabilisieren“, erklärt der Coach. „Sonst wird es ein Auf und Ab, was wir ungern möchten.“

