ETB zeigt Stärke trotz Ausfällen gegen Westfalen-Oberligist

Brachte den ETB in Sprockhövel in Führung: Mohamed Cissé (links).

Sprockhövel. Beim 1:1 bei der TSG Sprockhövel muss ETB-Coach Damian Apfeld auf elf Spieler verzichten. Aber endlich ein Test über 90 Minuten.

Endlich konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen in der Vorbereitung zur Rückrunde der Oberliga Niederrhein ein Testspiel über 90 Minuten bestreiten. Am Ende der Spielzeit gab es zwischen der TSG Sprockhövel und den Schwarz-Weißen ein gerechtes 1:1 (0:1). Allerdings konnte ETB-Coach Damian Apfeld gar nicht so viel testen, wie er ursprünglich wollte, da ihm elf seiner Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt fehlten.

Freistoß von Nico Lucas knapp am Pfosten vorbei

Zu Beginn des Spiels tat sich der ETB etwas schwer, hatte dann aber in der 13. Minute die erste gute Torchance: Ein Freistoß von Winterneuzugang Nico Lucas aus 20 Metern flog aber knapp am linken Pfosten vorbei. Nach einer halben Stunde zeigte Mohamed Cissé im Strafraum der Gastgeber eine schöne Einzelleistung, aber sein Flachschuss aus sechs Metern ging nur gegen den rechten Außenpfosten (30.).

Zwei Minuten später machte er es aber deutlich besser: Nach einem guten Zuspiel von Guiliano Zimmerling ließ er TSG-Keeper Philipp Knälmann aus zehn Metern keine Chance und vollendete zur 1:0-Führung (32.).

Der zweite Durchgang hat mir weniger gefallen, weil wir viel hinterherlaufen mussten. ETB-Coach Damian Apfeld zum Testspiel

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Essener erneut etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen. In der 62. Spielminute gab es dann mal wieder eine gute Möglichkeit für die Schwarz-Weißen, aber die Direktabnahme von ETB-Angreifer Clinton Williams aus sechs Metern flog knapp über die Latte.

Starke Parade von ETB-Keeper Ryan Valentine

Drei Zeigerumdrehungen danach konnte dann Sprockhövel zum 1:1 ausgleichen: Nach einem Eckball kam TSG-Kapitän Ishak Dogan aus sechs Metern zum Kopfball und versenkte das runde Leder unhaltbar unter der Latte (65.). Kurz danach wäre den Hausherren sogar fast das 2:1 gelungen, aber ETB-Torhüter Ryan Valentine konnte einen Flachschuss von Emre Yesilova - aus elf Metern in die linke Ecke - gut parieren (68.).

Für Trainer Damian Apfeld ein gelungener Test: „In der ersten Halbzeit hatten wir am Anfang ein paar Probleme, ins Spiel zu kommen. Dann haben wir uns aber stabilisiert und waren auch die bessere Mannschaft. Der zweite Durchgang hat mir weniger gefallen, weil wir viel hinterherlaufen mussten. Wir hatten aber auch ein paar gute Kontermöglichkeiten. Für den Stand, auf dem wir uns zurzeit befinden, war das in Ordnung.“

ETB: Golz (46. Valentine) – Kryeziu (76. Poznanski), Matten, Gusic, Weihmann – Shavershyan – Zimmerling, Cissé (85. Usein), Lucas – Zovko (46. Rascho), Williams (76. Kimbakidila)

Schiedsrichter: Martin Gratzla

Tore: 0:1 Cissé (32.), 1:1 Dogan (65.).

