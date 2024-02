Fußballerinnen der SGS Essen bringen FC Bayern in Bedrängnis

München Die SGS Essen lieferte dem Tabellenführer der Frauen-Bundesliga eine Halbzeit lang einen großen Kampf. Am Ende aber stand ein 0:2.

Die Frauen des FC Bayern sind wieder Tabellenführer, auch das zehnte Duell mit der SGS Essen der jüngeren Vergangenheit ging an den Titelverteidiger. 2:0 (0:0) trennten sich der Favorit und der Außenseiter am Sonntagmittag.

Wenn die Münchenerinnen und die SGS Essen in der Fußball-Bundesliga der Frauen aufeinandertreffen, dann ist das auch immer eine Begegnung mit der Vergangenheit. Auch wenn Spielerinnen wie Linda Dallmann oder Lea Schüller schon länger das Münchener Trikot tragen, sind die Zeiten, als sie in Essen zu Nationalspielerinnen wurden, unvergessen. In der Gegenwart starteten Dallmann und Schüller am Sonntagnachmittag gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet mit einer klaren Ausgangslage. Für die seit 30 Bundesligaspielen ungeschlagenen Münchenerinnen schien die SGS nicht weiter als eine Pflichtaufgabe auf dem Weg zur Rückkehr an die Tabellenspitze, nachdem der VfL Wolfsburg diese am Samstag mit einem 9:1 beim 1. FC Nürnberg erobert hatte. Die vergangenen neun Spiele hatte der FC Bayern allesamt gegen die Essenerinnen gewonnen – was sollte da schiefgehen?

SGS Essens Kowalski: Nervig und enttäuschend

So einiges, denn die Gäste aus dem Ruhrgebiet starteten frech und ohne Ehrfurcht. Nach einem Pfostentreffer von Bayerns Klara Bühl (10. Minute) übernahmen die Spielerinnen aus dem Ruhrgebiet zunehmend das Kommando. Natasha Kowalski! (24.) und Laureta Elmazi (32.) prüften Bayerns Torfrau Maria Luisa Grohs. Das Team von Trainer Markus Högner spielte unbequem und bereitete dem Gastgeber auf dem vereinseigenen Campus Probleme. Zumindest stolze 45 Minuten lang.

Dann fand der Titelverteidiger zu alter Stärke zurück. Klara Bühl zirkelte einen Freistoß auf den Kopf der Isländerin Glodis Perla Viggosdottir, die den Ball mit der Stirn ins Netz lenkte. Das 1:0 in der 54. Minute. Es war der Wendepunkt, in der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen nur noch in der Essener Hälfte ab und das 2:0 durch Jovana Damnjanovic (79.) war absehbar. „Die erste Halbeit war enttäuschend“, sagte Bayern-Torschützin und Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Essen mit so viel Energie aufläuft.“ Auch Jovana Damnjanovic staunte: „Respekt für Essen. Das war stark von ihnen.“ An Essens Natasha Kowalski prallte dieses Lob allerdings ab. „Es ist nervig und enttäuschend. Ich fühle mich gerade etwas leer.“

