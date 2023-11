Hallenstadtmeisterschaft: Alle Infos zum neuen Modus 2024

Die Gruppen der Essener Hallenstadtmeisterschaft sind an der Hafenstraße ausgelost worden. Gruppen, Modus, Daten: Wir haben alles zusammengefasst

Der Countdown läuft: An den ersten drei Januar-Wochenenden 2024 steigt die 28. Auflage der Essener Fußball-Hallenstadtmeisterschaft in der Sporthalle „Am Hallo“. Erstmals nach mehr als zehn Jahren nimmt auch Rot-Weiss Essen wieder teil. Am Mittwoch sind die Gruppen im VIP-Bereich „Zeche“ im Stadion an der Hafenstraße ausgelost worden. Diese Redaktion war vor Ort und hat alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst.

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Die Termine

Die Essener Hallenstadtmeisterschaft wird – wie bereits erwähnt – an den ersten drei Januar-Wochenenden des neuen Jahres ausgetragen. Freitags werden keine Spiele mehr stattfinden (dazu gleich mehr), sondern nur noch samstags und sonntags. Am 6. und 7. Januar steigt die Qualifikationsrunde am Hallo, am 13. und 14. Januar wird die Zwischenrunde gespielt. Den Abschluss bilden die Endrunde am 20. Januar und die Finalrunde am 21. Januar.

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Der neue Modus

2024 dürfen sich die Essener Fußballfans auf einen neuen Modus in der Halle freuen. Im Vergleich zu den letzten Jahren gibt es eine Änderung: Die drei teilnehmenden Oberligisten und sieben teilnehmende Landesligisten dürfen die Qualifikationsrunde überspringen und sind in der Zwischenrunde gesetzt. Der Grund: Für die Freitage haben die Veranstalter die Halle von der Stadt nicht zugeteilt bekommen, erklärt Günther Oberholz vom Organisationsteam, sodass das Turnier für diesen Tag in eine zweite Halle hätte ausweichen müssen.

Die in Bergeborbeck hätte zur Verfügung gestanden. „Aus Sicherheitsgründen haben wir als Organisationsteam gesagt, dass wir jetzt einfach mal versuchen, einen anderen Modus zu fahren“, sagt Wilfried Tönneßen. Und der ist keinesfalls unattraktiver: „Der neue Modus hat aus unserer Sicht den Vorteil, dass auch die kleineren Vereine aus den unteren Ligen eine größere Chance haben, zumindest mal die zweite Runde zu erreichen. Wenn man dann spielerisch einmal Fahrt aufgenommen hat, hat man vielleicht sogar einen kleinen spielerischen Vorteil, weil sich die höherklassigen Mannschaften erst einmal an die Halle gewöhnen müssen.“

Jeweils die beiden Gruppenersten in der Qualifikations- und Zwischenrunde qualifizieren sich für das nächste Wochenende. In der Zwischenrunde wird in sechs Vierer- und zwei Fünfergruppen gezockt. In den Fünfergruppen sind jeweils zwei Ober- und/oder Landesligisten dabei.

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Titelverteidiger und Favoriten

Insgesamt 58 Mannschaften nehmen an der Auflage im Januar teil. Zum Favoritenkreis gehört sicherlich wieder der Vorjahressieger Spvg. Schonnebeck, „der gute Jungs dabei hat, die alle Halle können“, sagt Günther Oberholz vom Organisationsteam. „Ich glaube auch, dass Niederwenigern in der Halle eine Rolle spielen könnte, weil sie auch technisch gute Jungs in ihren Reihen haben.“ Oberholz zählt aber etwa auch Adler Union als in der Halle spielstarken Oberligisten zum Favoritenkreis.

Es gebe bestimmt fünf, sechs Mannschaften, die überraschen könnten – etwa Bezirksligist SV Burgaltendorf, meint Oberholz. „Der Favoritenkreis ist ziemlich groß. Es gibt keinen Top-Favoriten in der Halle, finde ich.“ Vier Vereine, so viel steht schon fest, dürften einen steinigen Weg in die Zwischenrunde vor sich haben: SV Burgaltendorf, Fatihspor Essen, Sportfreunde Katernberg und Tusem Essen bilden die Hammer-Gruppe vier in der Qualifikationsrunde mit gleich drei Bezirksligisten und einem A-Kreisligisten.

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Die Gruppen

Qualifikationsrunde

1 FC Stoppenberg, BG Überruhr, Weigle-Haus Kickers (Freizeitligist), VfL Kupferdreh 65/82

2 FSV Kettwig, SV Borbeck, DJK Wacker Bergeborbeck, DJK Juspo Altenessen

3 SV Burgaltendorf, Fatihspor Essen, Sportfreunde Katernberg, Tusem Essen

4 Atletico Essen, TuS Helene, VfL Sportfreunde 07, DJK TuS Holsterhausen

5 TGD Essen-West, DJK SG Altenessen, SV Teutonia Überruhr, SuS Niederbonsfeld

6 Alemannia Essen, AGGRO Bethesda (Freizeitligist), ESG 99/06, SV Preußen Eiberg

7 Bader SV, NK Croatia Essen, Sportfreunde Altenessen 1918, DJK Dellwig 10

8 Heisinger SV, ESC Preußen, SC Frintrop 05/21, TURA 1886

9 Ballfreunde Bergeborbeck, SC Türkiyemspor, Juspo Essen-West, Rot-Weiss Essen

10 SG Kupferdreh-Byfang, RuWa Dellwig, DJK Rüttenscheider SC, FC Karnap

11 Fortuna Bredeney, AL-ARZ Libanon, Vogelheimer SV, SuS Haarzopf

12 DJK Eintracht Borbeck, SV Leithe 19/65, Barisspor 84, SC Werden-Heidhausen

Zwischenrunde

1 ETB Schwarz-Weiß, SpVgg. Steele 03/09

2 Sportfreunde Niederwenigern

3 Adler Union Frintrop

4 SG Schönebeck

5 Spvg. Schonnebeck, ESC Rellinghausen

6 VfB Frohnhausen

7 Blau-Weiß Mintard

8 FC Kray

