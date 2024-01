Hallenstadtmeisterschaft Essen: Die Finalrunde im Livestream

Essen Wer wird Hallenstadtmeister in Essen? Wir übertragen die Finalrunde des Fußballturniers im Livestream - bis zum Finale.

Wer wird Nachfolger der SpVg Schonnebeck, die im Winter 2023 den Essener Hallenstadtmeistertitel gewann? Am Sonntag, 21. Januar, fällt in der Sporthalle Am Hallo die Entscheidung - und wir übertragen alle Spiele der Finalrunde bis zum Endspiel im Livestream.

Die Favoriten auf den Titel sind allesamt noch im Rennen, wer die Zwischenrunde am Samstag (13 bis 22 Uhr) übersteht, darf sich am Sonntag in der Finalrunde präsentieren. Dann rollt der Ball ab 12 Uhr, gegen 18 Uhr soll der neue Stadtmeister feststehen. Nicht mehr mit dabei: Landesligist ESC Rellinghausen, der überraschend in der Zwischenrunde ausgeschieden ist. Bezirksligist SV Burgaltendorf und Überraschungs-Mannschaft Bader SV aus der Kreisliga A waren zu stark für den ESC, der nun nur noch zuschauen darf.

Kray, ETB und Schonnebeck: Spannung in Gruppe 4 der Hallenstadtmeisterschaft Essen

Besonders spannend dürfte es am Samstag in Gruppe 4 werden, in der Landesligist FC Kray auf die beiden Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen und die SpVg Schonnebeck trifft. Außenseiter ist A-Kreisligist SV Borbeck. In Gruppe 1 treffen die SpVgg Steele, die SG Schönebeck, die TGD Essen und der TuS Helene aufeinander. Favorit in Gruppe 2 ist Oberligist Adler Union Frintrop, der es mit Eintracht Frohnhausen, den Sportfreunden Niederwenigern und dem Bader SV zu tun bekommt. Der SV Burgaltendorf, der Vogelheimer SV, der Heisinger SV und RuWa Dellwig streiten in Gruppe 3 um das Ticket für die Finalrunde.

Zwei Mannschaften aus jeder Gruppe lösen das Ticket für den Sonntag, dann wird zunächst in zwei Gruppen gespielt, ehe die Platzierungsspiele anstehen. Um 17.15 Uhr ist das Finale angesetzt.

So geht es zum Livestream

Den Livestream für diese Finalrunde finden Sie auf waz.de/halleessen. und am Sonntag gleich an dieser Stelle. Um die Übertragung sehen zu können, benötigen Sie einen Online-Plus-Zugang unseres Nachrichtenportals. Wenn Sie unsere Zeitung im Abo lesen, ist dieser bereits inklusive - lassen Sie sich einfach kostenlos freischalten auf waz.de/freischalten.

Um das Video anschauen zu können, müssen sie oberhalb dieses Absatzes zunächst eventuell die Schaltfläche „Externe Inhalte“ zulassen. Viel Spaß beim Zuschauen!

