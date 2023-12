HC Essen: Torgefährlichster Angriff, aber keine Punkte

Essen Die Zweitliga-Frauen des HC Essen beenden wie die Männer das Jahr mit einer Niederlage. Darum hat es für die Essener nicht gereicht.

Zu einem echten Stimmungsdämpfer für die Weihnachtsfeier wurde der vierte Spieltag in der 2. Hallenhockey-Bundesliga. Die Damen des HC Essen unterlagen im Nachholspiel DSD Düsseldorf mit 5:7 (3:3) und verloren anschließend 4:7 (2:5) beim Bundesliga-Absteiger RTHC Leverkusen. Während es die ersten beiden Niederlagen waren, warten die HCE-Männer nach dem 3:12 (2:5) beim Club Raffelberg weiterhin auf den ersten Zähler. Nach der Neujahrspause geht die für beide Teams am 13. Januar zum Abschluss der Hinrunde bei SW Köln weiter.

„Das waren zwei absolute unnötige Niederlagen. Vor allen Dingen gegen Düsseldorf haben wir die Punkte verschenkt. Bei fast 20 Ecken in den beiden Spielen sollten wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen“, ärgerte sich Damen-Trainer Carsten Fischbach. Die Essenerinnen drehten einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Vorsprung, gerieten aber im Schlussviertel auf die Verliererstraße. Nach diesem anstrengenden Spiel fehlten in Leverkusen nach einem 2:7-Zwischenstand die Zeit und auch die Kraft für einen Punktgewinn.

Birthe Hülser ist überragende Spielerin für HC Essen

Überragende Spielerin in beiden Partien war erneut Birthe Hülser, die nun insgesamt zwölf Treffer erzielte (fünf davon am Wochenende) und sogar die Torschützenliste aller 24 Zweitligisten der vier Gruppen in Deutschland anführt. Der HCE-Angriff ist mit 27 Toren ebenfalls bundesweit an erster Stelle.

HCE-DSD: Rütten; Hülser (3), Ehls, Klinge, Rummeni, Usala, Pateisky (2), Michelitsch, Hamm, Büser, Bos, Blumberg.

RTHC-HCE: Rütten; Hülser (2), Ehls, Klinge (1), Usala, Pateisky (1), Fischer, Büser, Bimmermann, Wiemers, Sommer.

Für die Männer des HC Essen lief sehr wenig zusammen

„Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen lief in Raffelberg sehr wenig zusammen“, zeigte sich HCE-Betreuer Jochen Boddenberg sichtlich enttäuscht über die Leistung der Männer. „Wir wollen die Spielpause nutzen, um notwendige Abläufe innerhalb des Teams umzustellen und dann wieder angreifen. Der Klassenerhalt ist bei drei Punkten Rückstand nach wie vor möglich..“

CR-HCE: Boddenberg, Husemeyer; J. Späker, R. Späker, Verdaguer (1), Heimeshoff, K. Schmitz (1), F. Schmitz, Ulrich, von Gymnich, Löwe, Lachnit (1).

