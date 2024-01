Herner EV nutzt im Derby Katastrophen-Drittel der Moskitos

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen unterliegt vor knapp 3200 Zuschauern dem Herner EV mit 3:4. So lief das Duell am Westbahnhof.

Bis zur letzten Sekunde hofften die Fans der Moskitos Essen auf den Ausgleich, während die Gäste um den Derbysieg zitterten: Vor knapp 3200 Zuschauern hieß es am Westbahnhof am Ende 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) für den Herner EV. Das Essener Comeback nach einem katastrophalen Mitteldrittel war zu spät gekommen. Die „Mücken“ verpassten es damit, sich zu revanchieren für die 2:3-Niederlage gegen die Miners im Dezember an gleicher Stelle.

Schon zwei Stunden vor dem ersten Bully war das Polizeiaufgebot vor der Halle groß, vom Ausgang des Westbahnhofs bis zum Gäste-Eingang an der Halle hatten sich mehrere Mannschaftswagen postiert. Auf dem Parkplatz wurden die beiden Fan-Lager voneinander getrennt. Die Polizei hatte ihre Präsenz nach den Ausschreitungen beim jüngsten Duell im Vorjahr deutlich erhöht – auch in der Halle, wo schon am Einlass kontrolliert wurde. Bis auf die üblichen „Grüße“ der Fans an den ungeliebten Nachbarn blieb es diesmal ruhig.

Moskitos und Herner EV nur selten gefährlich im ersten Drittel

Moskitos-Trainer Danny Albrecht nahm keine Veränderungen in seiner Aufstellung vor: Routinier Alexej Dmitriev (verletzt) und Michael Gottwald (krank) fehlten erneut im Aufgebot. HEV-Coach Tobias Stolikowski musste sein Line-Up auf zwei Positionen verändern: Verteidiger Ondrej Nedved fehlte nach seiner Strafe im Heimspiel gegen die Indians gesperrt, Oto Jeschke war als einziger Herner Torhüter mit an den Westbahnhof gereist.

Bereits nach nicht einmal zwei Minuten wurde das Spiel erstmals länger unterbrochen: Moskitos-Verteidiger René Behrens war im Gesicht getroffen worden, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile und deutlich mehr Möglichkeiten im Anfangsdrittel, ins Risiko ging aber noch keines der beiden Teams. Was auffällig war: Im Vergleich zum letzten Duell in Essen suchten die Moskitos stets den Abschluss, der HEV aber war immer eng am Gegner.

Gute Stimmung vor dem Derby der Moskitos gegen den Herner EV. Knapp 3200 Zuschauer füllten die Halle am Westbahnhof. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Richtig gefährlich vor den beiden Toren wurde es in den ersten 20 Minuten nur selten, insgesamt fehlten die zündenden Ideen – auch im Powerplay. Bis 15 Sekunden vor der ersten Pause: Essen spielte seine Überzahl ruhig aus, Alexander Komov bediente Ryan Del Monte, der im Torraum zu viel Platz hatte und den Puck in den Winkel setzte (20.). Wenige Sekunden zuvor war Essens Elvijs Biezais am Pfosten gescheitert.

Moskitos erzielen im ersten Durchgang die Führung

Die Ausgangslage für Essen vor dem Mitteldrittel war vielversprechend. Doch davon blieb nichts übrig. Schon in Unterzahl tauchten die Gäste zweimal gefährlich vor dem Essener Tor auf. Als das Moskitos-Powerplay gerade abgelaufen war, eroberte Herne die Scheibe an der eigenen blauen Linie, frisch von der Strafbank schloss Dennis Swinnen den Konter im Alleingang mit der Rückhand zum Ausgleich ab (23.).

Fünf Minuten und eine HEV-Überzahl später leistete sich Essens Torhüter Bastian Flott-Kucis einen schlimmen Fehlpass hinter dem eigenen Tor, Tim Krüger war der Nutznießer und schob ein zur Herner 2:1-Führung (28.). Die Moskitos bemühten sich in der Folge zwar um den Ausgleich, ließen aber mehrere vielversprechende Offensiv-Aktionen ungenutzt. Das Tor, es fiel auf der anderen Seite: Benjamin Hüfner wuchtete die Scheibe in der letzten Sekunde des Powerplays aus der Distanz zum 3:1 ins Netz und ließ den Gästeblock explodieren (39.).

Bevor die Hausherren im Schlussdrittel ein Comeback starten konnten, hatte Herne schon weiter erhöht: Routinier Nils Liesegang bediente im Powerplay Erik Keresztury, der aus kurzer Distanz zum 4:1 knipste (43.). Die Entscheidung? Noch nicht ganz. In derselben Minute musste Hernes Justus Meyl nach einem eigenen Foul das Eis verletzungsbedingt verlassen. Die Gastgeber ließen insgesamt acht Powerplay-Minuten im Schlussdrittel ausgenutzt, waren mitunter zu verspielt

Zwischenzeitlich hatte Biezais die Essener Hoffnung aber wieder geweckt, sein Schuss wurde von einem Herner Schlittschuh ins Tor abgefälscht (51.). Die Miners igelten sich über weite Strecken des Schlussabschnitts in der eigenen Zone ein, während Essen auf den nächsten Treffer drängte – und tatsächlich noch einmal auf 3:4 herankam. Del Monte fälschte Biezais‘ Flachschuss ins Herner Tor ab, als Flott-Kucis das Essener Gehäuse schon zu Gunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte (58.). Doch dabei blieb es – und am Ende durften erneut die HEV-Fans am Westbahnhof feiern. Nach der Schlusssirene kassierte Moskitos-Verteidiger Fabio Frick noch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen „Beleidigung eines Spieloffiziellen“.

Neuzugang Ryan Del Monte von den Moskitos traf im Derby gegen den Herner EV zweimal (links Benjamin Hüfner). Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

So haben sie gespielt

Moskitos – Herner EV 3:4.

Drittel: 1:0, 0:3, 2:1.

Tore: 1:0 Del Monte (20.), 1:1 Swinnen (23.), 1:2 Krüger (28.), 1:3 Hüfner (39.), 1:4 Keresztury (43.), 2:4 Biezais (51.), 3:4 Del Monte (58.).

Strafminuten: Essen 38 – Herne 22. Zuschauer: 3142.

