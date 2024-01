HSG Mülheim/Styrum: Dreckiger Sieg verbessert Ausgangslage

Essen Landesligist HSG Mülheim/Styrum gewinnt bei Winfried Huttrop glanzlos mit 30:29. So lief die Partie in Essen für den Tabellenvierten.

Die Landesliga-Handballer der HSG Mülheim/Styrum haben den nächsten Sieg eingefahren. Sie gewannen bei der DJK Winfried Huttrop allerdings nur knapp mit 30:29. Mit Ruhm bekleckerten sie sich gegen den Tabellenelften aber nicht. „Das war eines dieser dreckigen Spiele, die man aber auch erstmal gewinnen muss“, sagt HSG-Trainer Lukas Görgens.

Deshalb will der Coach auch das Positive mitnehmen. „Wir haben wieder mehr Siegeswillen gezeigt und allen Widrigkeiten getrotzt“, so Görgens. Zum Beispiel war Keeper Hendrik Teuffer gesundheitlich angeschlagen und hatte die ganze Woche nicht trainiert. Er musste aber dennoch durchspielen, weil der andere etatmäßige Torwart, Tim Justen, noch im Urlaub weilt.

HSG Mülheim/Styrum kommt nicht gut in die Partie

So kam die HSG nicht gut in die Partie, lag nach acht Minuten mit 3:6 zurück. Nach etwa 20 Minuten übernahm die Spielgemeinschaft aber erstmals die Führung, als Marco Schroer vom Siebenmeterpunkt zum 9:8 traf. Der Rechtsaußen war am Ende mit elf Treffern bester Mülheimer Werfer. Er bekam ebenso ein Sonderlob vom Trainer wie Phil Richter für seine Eins-gegen-Eins-Aktionen und Kieron Schöneich für seinen Einsatz in der Abwehr.

Zum Pausenpfiff lagen die Mülheimer mit zwei Toren vorne (14:12), konnten sich aber auch danach nicht entscheidend absetzen. Das Problem lag erneut in der Defensive, 17 Gegentore nach der Pause waren auch Trainer Görgens eindeutig zu viele. Vor allem im Rückzug war sein Team oftmals zu träge.

So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend. „Ich bin froh, dass wir das Spiel auf unsere Seite ziehen konnten“, sagte Görgens erleichtert. Besonders weil sich mit dem jüngsten Sieg auch die Lage der HSG an der Tabellenspitze weiter verbessert hat. Weil der ETB Schwarz Weiß-Essen beim Kettwiger SV (30:24) Punkte gelassen hat, haben die viertplatzierten Mülheimer nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer.

So haben sie gespielt

DJK Winfried Huttrop – HSG Mülheim/Styrum 29:30 (12:14).

HSG: Teuffer, Hartmann – Peschers, Weidner, Krusenbaum (1), Görgens, Roelver (1), Schroer (11/3), Bühne (1), Stattrop (7/3), Hinz (3), Richter (6), Schöneich.

