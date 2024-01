HSG Velbert/Heiligenhaus ist bereit für Spitzenspiel

Velbert Landesligist HSG Velbert/Heiligenhaus hat gegen Gerresheim zunächst Probleme, siegt aber locker 33:23. So lief das Spiel in Düsseldorf.

Handball-Landesligist HSG Velbert/Heiligenhaus ist mit einem 33:23-Sieg bei, Tabellenelften HSG Gerresheim ins Jahr gestartet und hat sich auf Platz zwei verbessert. Die Velberter hatten nach der Pause früh das Training wieder aufgenommen, teilweise nahmen bis zu 18 Spieler an den Einheiten teil. Die Mannschaft hatte sich mit ihrem Trainerteam viel für das erste Spiel vorgenommen - doch es begann eher schleppend: Direkt in der ersten Aktion stieg ein Gerresheimer dem Velberter Mittelmann Simon Klaus unglücklich auf den Fuß, der knickte um und musste das Spielfeld verlassen, gab aber schnell Entwarnung.

Auch spielerisch zeigten sich die Gäste fahrig und unsicher, einige technische Fehler prägten die Anfangsphase. Lektion des ersten Abschnittes: Die Velberter sind erfolgreich, wenn sie ihre Konzepte und ihr Tempospiel diszipliniert umsetzen - wilde Ideen und Einzelaktionen helfen nicht weiter. So gingen die Adler nur mit drei Toren Vorsprung (14:11) in die Kabine, obwohl eine höhere Führung möglich gewesen wäre.

HSG Velbert/Heiligenhaus steigert sich nach der Pause

In der zweiten Hälfte wurde es besser. Velbert schaltete schnell um, spielte konsequent durch und hielt den Druck auf die gegnerische Abwehr konstant hoch. Man merkte den Adlern die Spielfreude an, während sie sich Tor für Tor absetzten und dem Endstand von 33:23 näherten. „Das Ergebnis spiegelt den Leistungsunterschiede heute wider, ich bin vor allem mit der zweiten Halbzeit zufrieden“, sagte HSG-Coach Oliver Franke. „Wir wollen diesen Schwung mitnehmen ins Topspiel am Sonntag gegen Werden und auf dieser Leistung aufbauen.“

Sein Trainerkollege Zekeriah Malagic schlug in die gleiche Kerbe: „Das war ein tolles Spiel, man merkt den Jungs die gute Stimmung und die Lust auf Handball nach der Winterpause an. Mir hat vor allem unsere gallige Abwehr mit zwei starken Torhütern gut gefallen, vorne waren wir heute sehr treffsicher.“ Am kommenden Sonntag (16 Uhr) kommt es im Emka Sportzentrum zum Spitzenspiel mit dem punktgleichen Tabellendritten GW Werden.

