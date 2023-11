Kriegen SpVgg. Steele und VfB Frohnhausen noch die Kurve?

Müssen im Abstiegskampf zusammenhalten: Mohamed Said mit Mario-Catalin Codreanu vom VfB Frohnhausen.

Essen. Essener Fußball-Landesligisten SpVgg Steele und VfB Frohnhausen stecken tief im Abstiegskampf. So beurteilen die beiden Trainer die Situation.

Die Fußball-Landesligisten VfB Frohnhausen und SpVgg. Steele stehen vor zwei wichtigen Spielen im Abstiegskampf: Die Frohnhausener Löwen empfangen am Samstag (16 Uhr, Raumerstraße) den punktgleichen Tabellennachbarn 1. FC Lintfort, während Steele zeitgleich beim FSV Duisburg zu Gast ist. Der VfB belegt den Relegationsplatz, nur das schlechtere Torverhältnis trennt die Elf von Issam Said vom Gegner am Samstag.

„Das ist schon ein kleines Endspiel oder zumindest ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir gewinnen, können wir sie auf Distanz halten und wieder ein bisschen Boden gut machen. Wenn wir verlieren, sind wir mittendrin statt nur dabei“, erklärt der Coach. Zuletzt zeigte Frohnhausen enorm schwankende Leistungen: Auf einen Sieg folgte ein Unentschieden und darauf eine Niederlage. „Wir bekommen keine Konstanz in unsere Leistungen, über mehrere Wochen mal wirklich Punkte zu sammeln und da unten rauszukommen“, meint Said. „Das ist das Problem der zu großen, jungen Mannschaft.“

Bei SpVgg Steele sind die Sorgen im Abstiegskampf groß

Das klingt doch sehr nach Kaderanpassungen im Winter. Zwei, drei erfahrene Spieler wolle der Verein in der Winterpause verpflichten. „Klar, ist jung immer ganz gut, aber im Endeffekt fehlen uns im Kampf gegen den Abstieg Spieler mit Erfahrung“, so Said.

Noch größer sind die Sorgen in Steele: Für das Team von Dirk Möllensiep ist der Rückstand auf das rettende Ufer nach drei Niederlagen in Folge auf vier Punkte angewachsen. „Optimal wäre natürlich, wenn wir bis zur Winterpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz stünden und dort überwintern könnten. Das wird aber nicht einfach“, erklärt der Trainer. „Wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Kurve kriegen.“

Beim Oberliga-Absteiger FSV Duisburg, der nur einen Platz hinter der SpVgg. steht und zwei Punkte weniger hat, sei die Steeler Zielsetzung, mindestens einen Punkt zu holen. Worauf kommt es an? „Die Ruhe zu bewahren und nicht zu viele falsche Entscheidungen treffen. Das haben wir in den letzten Wochen aber getan“, sagt Möllensiep.

Die weiteren Landesliga-Spiele mit Essener Beteiligung: SV Hönnepel-Niedermörmter – ESC Rellinghausen, PSV Wesel-Lackhausen – FC Kray, SV Budberg – SG Schönebeck (alle Samstag, 16 Uhr).

