Last-Minute-Schock für Frohnhausen - Kray spielt Remis

Torhüter Marko Razic musste in der Nachspielzeit ein drittes Mal hinter sich greifen. Der VfB Frohnhausen unterlag dem 1. FC Lintfort unglücklich mit 2:3.

Essen. Der VfB Frohnhausen verliert in allerletzter Sekunde gegen Lintfort. Für den FC Kray endet die Reise nach Wesel zumindest mit einem Teilerfolg.

Eigentlich sollten am Samstag fünf Duelle mit Essener Beteiligung in der Landesliga 2 angepfiffen werden, doch am Ende waren es nur vier. Die Partie zwischen dem Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter und dem ESC Rellinghausen wurde kurzfristig abgesagt, weil der Platz unbespielbar war.

Einen gebrauchten Nachmittag erwischte der VfB Frohnhausen: Trotz 2:1-Führung mussten sich die „Löwen“ gegen den 1. FC Lintfort mit 2:3 geschlagen geben. Die letzten beiden Gegentreffer fielen in der Schlussphase, das entscheidende Tor schoss der Gast sogar erst in der 94. Minute.

Durch diesen Last-Minute-Schock verpasste Frohnhausen den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz und steckt nach 18 Spielen im Tabellenkeller fest. Entsprechend tief saß der Frust bei Trainer Issam Said: „Wir haben eigentlich ganz gut gespielt und hatten viele Konterchancen. Leider haben wir zu oft im letzten Drittel die falsche Entscheidung getroffen. Wenn man die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie hinten rein. Ich bin mega enttäuscht. Wie wir das Spiel noch aus der Hand geben, ist für mich unerklärlich.“

FC Kray schaltet zu früh in den Verwaltungsmodus

Zumindest einen Punkt sicherte sich der FC Kray im Duell zweier Tabellennachbarn beim PSV Wesel-Lackhausen. Zur Pause führte der FCK noch mit 2:1, aber Nico Giese erzielte für Wesel in der 74. Minute den Ausgleichstreffer.

Coach Sebastian Amendt konnte mit dem Punkt leben, auch wenn er natürlich „gerne gewonnen hätte“: „Wir wollten in der zweiten Halbzeit zu sehr das 2:1 verwalten. Es gab in der Schlussphase noch ein, zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten. Im Endeffekt ist das Ergebnis dann leider auch gerecht.“

Die SpVgg Steele feierte dagegen einen wichtigen 5:2-Erfolg im Kellerduell beim FSV Duisburg. Die Treffer erzielten Yassine Bentaleb (2), Marc Geißler, Vladislav Kochoutine und Baris Aydin. Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für die SG Schönebeck. Beim SV Budberg setzte es eine 2:6-Klatsche (Tore: Dennis Wibbe und Marvin Krause).

