Lucas Brumme bleibt ein weiteres Jahr bei Rot-Weiss Essen

Mindestens ein weiteres Jahr in Rot-Weiß: Lucas Brumme.

Essen. Der Vertrag des 24jährigen Außenbahn-Allrounders hatte sich am Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Münster nach seinem 21. Ligaspiel verlängert.

Für die Vertragsverlängerung mussten die RWE-Verantwortlichen nichts weiter tun als ihn regelmäßig spielen zu lassen: Lucas Brumme wird über die Saison 2023/24 hinaus für Rot-Weiss Essen spielen. Der auslaufende Vertrag des 24-jährigen Außenbahn-Allrounders verlängerte sich nach dem Startelf-Einsatz im DrittligaSpiel gegen Preußen Münster (1:2) per Option automatisch um ein Jahr.

Brumme kam vom SV Wehen Wiesbaden

Im Sommer 2023 von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden an die Hafenstraße gewechselt, absolvierte Linksfuß Brumme bislang wettbewerbsübergreifend 23 Spiele für RWE, in denen er vier Treffer auflegte und ein Tor selbst erzielte. Eigentlich für die Offensive gedacht, hat er sich auf der Linksverteidiger-Position längst zum unverzichtbaren Stamm- und Führungsspieler entwickelt.

Darum waren die Sorgen um den gebürtigen Berliner groß, als er beim letzten Auswärtsspiel in Münster am Sonntag kurz vor dem Halbzeitpfiff auf dem Rasen liegen blieb und ausgewechselt werden musste. Inzwischen gab es aber die Entwarnung: Lucas Brumme war „nur umgeknickt“, er trug eine Schwellung davon, seinem Einsatz am kommenden Samstag gegen Freiburgs U23 sollte aber nichts im Wege stehen.

