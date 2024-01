Moskitos gegen Herne: Nach Tumulten - das rät die Polizei

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos erwartet gegen Herne bis zu 3000 Zuschauer. Zuletzt gab es Randale - was die Polizei vor dem Derby mitteilt.

Das Eishockey-Revierderby der Moskitos Essen gegen den Herner EV wirft seine Schatten voraus: Nach den Ausschreitungen beim letzten Derby am Westbahnhof sind die Polizei, die Vereine und die Fans vor dem Oberliga-Duell am Sonntag (18.30 Uhr) in Essen besonders sensibilisiert. Im Vorfeld der 2:3-Niederlage der „Mücken“ vor einem Monat hatte es Auseinandersetzungen auf den Rängen gegeben: Eine Gruppe männlicher Personen, die wohl dem Umfeld der Fanszene von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen zuzuordnen ist, hatte das Tor zum Gästeblock durchbrochen und den Block gestürmt.

Revierderby: Moskitos Essen rechnen mit bis zu 3000 Zuschauern

Bei dem Angriff sind Personen verletzt worden. Es gebe Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen, die aber noch ausgewertet werden müssen, erklärt Polizeisprecher Hendrik Heyer auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Ermittlungen laufen. Vor dem nächsten Aufeinandertreffen beider Vereine am Sonntag, bei dem die Moskitos erneut mit bis zu 3000 Zuschauern rechnen, hat die Polizei einen Fanbrief veröffentlicht: Das Ziel der Polizei sei, die Sicherheit dieses Spiels mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. „Das heißt, wir differenzieren zwischen friedlichen und gewaltsuchenden/gewalttätigen Fans, aber nicht nach Vereinszugehörigkeit“, teilt die Polizei mit.

Die Brennpunkte zu den Derby-Ausschreitungen:

Sobald es zu Schwierigkeiten im Hallenbereich komme, werde nicht nur der Ordnungsdienst, sondern gegebenenfalls auch die Polizei direkt auf die Fans zugehen. Das war Bestandteil der Diskussionen nach dem letzten Derby: Der Ordnungsdienst in der Halle konnte den Angriff nicht verhindern, die Polizeikräfte waren erst in Halle präsent, als sich die Angreifer schon wieder in den Moskitos-Stehblock zurückgezogen hatten. „Befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungsdienstes und der Polizei. Beachten Sie die Blocktrennungen und übersteigen Sie keine Zäune/Absperrungen. Sie gefährden damit die Sicherheit der Veranstaltung und zwingen die Ordnungskräfte zum Handeln“, heißt es in dem Fanbrief.

Hier lesen Sie den Fanbrief der Polizei in voller Länge: Der Fanbrief.

Der Gästeeingang befindet sich direkt am Westbahnhof und mit Blick auf die Halle auf der rechten Seite. „Bitte parken Sie auch rechtsseitig, im Bereich des Gästeeingangs“, erklärt die Polizei. „Diese Parkplätze werden für die Gästefans freigehalten. Für Bahnanreisende ist der Weg durch Flatterband vom Bahnhof Essen-West bis zum Gästeeingang gekennzeichnet.“ Die Polizei bittet bahnreisende Herner Fans darum, den vorgegebenen Weg zum Gästeeingang zu benutzen, um Probleme zu vermeiden und weil es häufig zu Aufeinandertreffen mit Heimfans komme.

