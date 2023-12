Moskitos reicht ein Punkt in Tilburg zur Tabellenführung

Essen./Tilburg. Oberligist Moskitos unterliegt bei den Tilburg Trappers nach Verlängerung mit 2:3. So lief die Begegnung in den Niederlanden.

Berauschend hatte das Weihnachtsfest für die Moskitos Essen nach der 8:1-Galavorstellung gegen die Hannover Scorpions begonnen, der Abschluss fiel dann allerdings etwas ernüchternd aus: Im nächsten Spitzenspiel am zweiten Weihnachtstag unterlag der Essener Eishockey-Oberligist bei den Tilburg Trappers nach Verlängerung mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). An der Tabellenspitze bleiben die „Mücken“ dank des verbuchten Punktes aber dennoch mindestens für die nächsten 48 Stunden.

Moskitos-Trainer Danny Albrecht ließ seine Formation gegenüber der Galavorstellung gegen die Scorpions nahezu unverändert: Die Angreifer Robin Slanina und Maksim Anton fehlten erneut im Aufgebot. Förderlizenz-Unterstützung erhielt Essen von Jannis Hüserich (Düsseldorfer EG), Niclas Focks und Carl Konze (beide Krefeld Pinguine). Als Backup für Stammtorhüter Bastian Flott-Kucis reiste DEG-Talent Leon Hümer mit in die Niederlande.

Moskitos nutzen beide Powerplays im Anfangsdrittel nicht

Im ersten Drittel fielen noch keine Tore in Tilburg – zumindest keine, die zählten. Schon nach knapp 20 Sekunden hatte Ties Van Soest die Trappers vermeintlich in Führung gebracht, die Schiedsrichter aber erkannten den Treffer nicht an. Tilburg verlangte den Gästen körperlich viel ab, die großen Chancen aber fehlten in den ersten Minuten auf beiden Seiten. Die beste für Essen hatte der freigespielte Dennis Reimer, der das Ziel aus zentraler Position verfehlte (6.).

Eine Minute später musste Flott-Kucis nach einem gefährlichen Schuss eingreifen, als seine Teamkollegen nicht schnell genug zurückgearbeitet hatten (7.). Die ersten beide Essener Powerplays blieben ungenutzt, die Fehlpässe in der eigenen Zone von Carl Konze und Fabio Frick im ersten Drittel aber immerhin unbestraft. In der Schlussphase des Anfangsabschnitts setzten sich die Gastgeber in der Essener Zone fest und machten, beflügelt durch ihre ersten Überzahlminuten, mächtig Druck – allerdings ohne Erfolg.

Sandis Zolmanis bringt Moskitos nach feiner Kombination in Führung

Den besseren Start ins Mitteldrittel aber erwischten die Moskitos: Der Lette Sandis Zolmanis verzeichnete gleich in den ersten Minuten zwei gute Abschlüsse – und traf im dritten Versuch. Enrico Saccomani hatte in der gegnerischen Zone konsequent nachgesetzt, eroberte die Scheibe und passte sie zu Elvijs Biezais, der sie auf Zolmanis ablegte – das 1:0 für Essen nach einer wunderbaren Kombination der ersten Angriffsreihe (23.). Daran knüpften die Moskitos zunächst an, ehe die Trappers wieder mehr Zugriff bekamen.

Niklas Heyer traf gegen Tilburg im dritten Drittel zum 2:2-Ausgleich für die Moskitos. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der Kanadier Brandon Gracel scheiterte am Pfosten, nachdem die Moskitos die Scheibe nicht richtig aus der eigenen Zone geklärt hatten (31.). Im Konter hatte Tilburg die nächste Chance (32.), während die „Mücken“ ihre Offensivbemühungen weitgehend eingestellt hatten und Flott-Kucis die Führung mitunter festhielt. Kurz vor der nächsten Drittelpause glichen die Niederländer aus: Diego Hofland ließ Essens Edmunds Augstkalns und Flott-Kucis stehen und schloss mit der Rückhand zum 1:1 ab (39.) – eine feine Bewegung.

Die Moskitos hätten noch vor der Pause fast geantwortet, doch Fabio Frick verzog nach Vorlage von Alexander Komov knapp (40.). Zu Beginn des Schlussdrittels gab es reichlich Essener Chancen, die beste Möglichkeit hatte wohl Biezais beim Nachschuss nach einem Versuch von Edmunds Augstkalns (41.). Die Moskitos holten sich aber auch während der nächsten beiden Powerplays die Führung nicht zurück.

Moskitos: Niklas Heyer gleicht zum 2:2 aus

Zwischenzeitlich hatte Biezais Tilburgs Gracel mit dem Schlittschuh unglücklich im Gesicht erwischt (49.), der Kanadier konnte nach einer mehrminütigen Behandlungspause aber weitermachen. Gracels Teamkollegen brachten die Trappers in der Zwischenzeit erstmals in Führung: Den Schuss von D’Artagnan Joly konnte Flott-Kucis vermeintlich sichern, der Puck rutschte dann aber doch noch durch (53.). Der frühe Knockout für Essen? Nein. Zolmanis legte die Scheibe aus dem Rückraum vor das Tor auf den einlaufenden Niklas Heyer, der zum 2:2 abschloss (54.).

Das Spiel wurde immer nickliger, in der Overtime durften die Gäste noch einmal in Überzahl agieren – für ein paar Sekunden sogar in doppelter Überzahl, weil Trainer Albrecht Torhüter Flott-Kucis zu Gunsten eines fünften Feldspielers vom Eis genommen hatte. Das Tor aber fiel trotzdem auf der Essener Seite: Im ersten richtigen Tilburger Angriff in der Verlängerung legte Joly die Scheibe rüber auf Gracel, der zum 3:2-Siegtreffer einnetzte (63.).

So haben sie gespielt

Tilburg Trappers – Moskitos 3:2 n.V.

Drittel: 0:0, 1:1, 1:1, 1:0.

Tore: 0:1 Zolmanis (24.), 1:1 Hofland (39.), 2:1 Joly (53.), 2:2 Heyer (54.), 3:2 Gracel (63.).

Strafminuten: Essen 6 – Tilburg 14.

Zuschauer: 2042.

