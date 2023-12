Nach 1:1 beim BVB: Ex-RWE-Coach bleibt Bundesliga-Trainer

Mainz. Jan Siewert wird beim FSV Mainz o5 von der Interims- zur Dauerlösung befördert. Saisonziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auch im neuen Jahr auf der Trainerbank erwartungsgemäß weiter auf Jan Siewert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird der 41-Jährige von der Interims- zur Dauerlösung befördert.

„Wir haben die sportliche Situation sehr ausführlich und tiefgehend analysiert und haben uns dafür die nötige Zeit gelassen“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Jan Siewert unser sportliches Ziel des Ligaverbleibs erreichen werden und dass wir die für Mainz 05 beste Entscheidung getroffen haben.“

Jan Siewert übernimmt Nachfolge von Bo Svensson

Siewert hatte Anfang November die Nachfolge des zurückgetretenen Bo Svensson angetreten und den Abstiegskandidaten vor allem defensiv etwas stabilisiert. In sieben Partien unter seiner Regie gab es zwar nur einen Sieg, aber zugleich bei insgesamt sieben Punkten auch nur zwei Niederlagen. Für Siewert sprach auch das jüngste 1:1 bei Borussia Dortmund.

Der 41-Jährige ist im Ruhrgebiet kein Unbekannter: 2015 übernahm er für 34 Spiele die Trainerrolle bei Rot-Weiss Essen, bevor er als Co-Trainer unter Gertjan Verbeek den VfL Bochum betreute. Nach einer Saison bei der U19 (27 Spiele), heuerte Siewert bei der U23 von Borussia Dortmund an. 2020 zog es ihn dann in die Rheinstadt. Erst als Nachwuchs-Cheftrainer, dann als Trainer der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest aktuell auf dem 15. Rang steht. Kurios: Schon Ende 2020 sprang Siewert als Interimstrainer ein. Für sechs Tage übernahm er die Mainzer Profi-Mannschaft. (mit sid).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen