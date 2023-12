Ostermeier: Ein Leben zwischen Laborkittel und SGS Essen

Die Chemie ist für die Doktorandin die zweite große Leidenschaft. Am Samstag trifft die Linksverteidigerin der SGS Essen auf den 1. FC Köln.

Laborkittel oder Fußballtrikot? Eine andere Frage stellte sich für Lena Ostermeier in den vergangenen drei Jahren praktisch nicht. Entweder sie spielte mit der SGS Essen in der Frauenfußball-Bundesliga oder sie forschte im Chemie-Labor der TU Dortmund am Fluoreszenz-Spektrophotometer. Nach mitunter nur vier Stunden Schlaf ging es am nächsten Tag weiter. Doch das Pensum hat sich gelohnt: Ostermeier ist nach wie vor unangefochtene Stammspielerin und trägt neuerdings auch noch den Doktortitel der Naturwissenschaften. Und das mit 27 Jahren.

„Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe“, sagt die Verteidigerin. Und froh ist sie auch. Darüber, dass diese stressige Zeit nun erst einmal hinter ihr liegt. „Ich musste drei Jahre alles von vorne bis hinten planen und organisieren. Freizeit hatte ich keine, bin nur zum Schlafen nach Hause gekommen und habe es kaum noch geschafft, meine Wäsche zu waschen.“ Ohne den Rückhalt ihrer Familie wäre es nicht möglich gewesen, die beiden Vollzeitbeschäftigungen unter einen Hut zu bringen.

Forschung in der Parkinson-Erkrankung

Denn bevor Ostermeier die Fußballschuhe schnürte, forschte sie an der „Stabilität ausgewählten Flüssig-Flüssig-Phasenphasentrennungen in biomolekularen Systemen“. Dem Laien ist das gar nicht so leicht zu erklären. Aber der Sinn, der dahintersteht, dafür schon: So ging es unter anderem darum, ein Verklumpen von Proteinen zu verhindern, das für eine Parkinson-Erkrankung verantwortlich ist. Was unter Laborbedingungen erfolgreich war.

Im Pokalspiel gegen Köln zeigte Lena Ostermeier (links) auch ihre Torgefährlichkeit. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / IMAGO/Beautiful Sports

„Aber es handelt sich um eine Grundlagenforschung, die nicht am Menschen getestet wurde. Außerdem ging es nicht um die Auflösung solcher Aggregate, wie es für die Heilung der Krankheit notwendig wäre“, stellt sie klar. Aber die gewonnenen Erkenntnisse könnten ein erster Schritt sein. Und das ist es, was Ostermeier antreibt: Ich wollte schon immer wissen: Wie funktioniert das eigentlich? Welche Theorie steckt dahinter?“ Von ihrer Chemie-Lehrerin gab es deshalb schon zu Schulzeiten Extra-Aufgaben, um ihren Wissensdurst zu stillen.

Mit 16 debütierte Ostermeier in der Bundesliga

„Tatsächlich ist die Chemie neben dem Fußball meine zweite große Leidenschaft. Beide haben sich ganz unabhängig voneinander entwickelt“, erklärt Ostermeier, die dabei von ihren „zwei Leben“ spricht. Erstaunlich ist der Erfolg, der beide verbindet. Denn auch im Fußball hat sie nicht zurückgesteckt: Schon mit 16 debütierte Ostermeier in der Eliteliga und kommt mittlerweile auf 180 Erstliga-Einsätze. In dieser und der vergangenen Saison stand sie in jedem Spiel auf dem Platz.

Letztmals gefehlt hat die flexible Defensivkraft im März 2022. Wegen einer Corona-Infektion. „Mir war aber schon damals, als ich nach Essen kam, klar, dass Schule und Studium wichtig sind. Davon habe ich mein ganzes Leben was.“ Vom Fußball bliebe nach der Karriere nicht mehr viel übrig. „Auch jetzt reicht es kaum für den Unterhalt.“ Für Ostermeier stand fest, dass sie immer zweigleisig fahren wollte und die berufliche Ausbildung nicht erst hintenanstellen wollte.

Perfekte Bedingungen bei der SGS Essen als Studentin

Bei der SGS hat sie die perfekten Bedingungen vorgefunden. Denn man zeigte Verständnis. Auch wenn Ostermeier mal später zum Training kam, weil sie noch eine Studentengruppe im Versuchslabor anleiten musste. „Der Verein passt zu mir und hat mir immer viel ermöglicht.“ Deshalb hat sie an der Ardelhütte einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Weitere News aus dem Essener Sport

Dankbar ist die Linksverteidigerin auch, weil sie sich bei der SGS persönlich entwickelte. „In den ersten Jahren war ich sehr zurückhaltend. Der Fußball hat mir geholfen, offener zu sein. Das habe ich auch jetzt wieder gemerkt, als ich bei meiner Promotion Vorträge halte musste. Auf dem Platz möchte ich heute Führungsspielerin sein“, sagt sie während einer kurzen Pause bei der Feuerwehr in Dortmund.

Denn dort hat Ostermeier nach der Promotion eine Teilzeitstelle angenommen. „Ich habe gemerkt, dass es mir nicht guttut, den ganzen Tag auf das Training zu warten“, lacht sie. Stattdessen arbeitet sie für eine Analytische Taskforce, die auf den Umgang mit Gefahrstoffen spezialisiert ist. An diesem Samstag (12 Uhr) aber rückt Ostermeier auch wieder mit der SGS aus und möchte zum Jahresabschluss drei Punkte beim 1. FC Köln holen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen