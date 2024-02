Rasanter Anstieg: RWE hat erstmals über 11.000 Mitglieder

Essen Drittligist Rot-Weiss Essen hat innerhalb eines Jahres enorm zugelegt. Auf ein Mitglied wartet nun ein ganz besonderes Geschenk.

Oft wird geredet von der Wucht, die Drittligist Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße entwickeln kann. Und von der dichten Atmosphäre und tollen Stimmung, die in Essen herrscht. Mit im Schnitt knapp 16.500 Zuschauern liegt RWE auf Rang drei bei der Zuschauerresonanz hinter Dynamo Dresden (28.000) und Arminia Bielefeld (17.200). Und auswärts kann sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski stets auf einen ordentlichen Support von den Rängen verlassen. Nach Münster waren rund 1200 RWE-Fans gereist.

Auch in der Mitgliederzahl hat der Verein in diesen Tagen eine neue Marke gesetzt. Am Donnerstag wurde gefeiert – und das gleich aus doppeltem Anlass. Noch vor dem 117. Vereinsgeburtstag am 1. Februar hat RWE die Schallmauer von 11.000 Mitgliedern durchbrochen. Wer nun die nächste symbolische und an das Vereinsalter angelehnte Marke von 11.117 trifft, auf den wartet ein Geschenk, wie RWE ankündigt. Am 1. Februar 2024 sind es 11.069 Mitglieder gewesen.

Rot-Weiss Essen hat ein Geschenk für das Mitglied 11.117

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Die Entwicklung an der Hafenstraße ist schon stark. Vor zwei Jahren im Februar begrüßte die RWE-Familie ihr 7000. Mitglied. Nur fünf Monate später waren es 8000, pünktlich zum 116. RWE-Ehrentag vor exakt einem Jahr 9000 und im Sommer schließlich 10.000 Rot-Weisse. „Dass RWE seit nunmehr zwei Jahren konstant um 1000 Mitglieder im Halbjahr wächst, ist eindrucksvoller Beweis für all das Potenzial, das unser gemeinsam zurückgelegter Weg freigesetzt hat“, sagt der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig. „Solch ein enormes Wachstum ist darüber hinaus nur ein Zeugnis für all die emotionale Wucht, die hinter Rot-Weiss Essen steckt! Mit mehr als 11.000 Mitgliedern müssen wir uns auch vor Zweitligisten nicht verstecken.“

Rot-Weiss Essen lädt – in Anlehnung an das eigene Alter – das 11.117. Vereinsmitglied samt Begleitperson zu einem anstehenden Heimspiel in den VIP-Bereich „Assindia“ ein – inklusive Jubiläumsfoto auf dem Grün des Stadions an der Hafenstraße. Die Chance auf diesen Gewinn wahrt sich jeder Rot-Weisse, der ab sofort und bis zum Erreichen der 11.117-Mitglieder-Marke einen Mitgliedsantrag absendet. Die Anmeldung ist unkompliziert online unter www.rwe-mitglied.de möglich.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen