Der Vorverkauf lief super, da war klar, dass auch die 17. Auflage des NRW-Traditionsmasters in der „Westenergie Sporthalle“ in Mülheim mit rund 2500 Zuschauern ausverkauft sein wird. Der Ball rollt, ein bisschen Nostalgie gibt es dazu und vor allem gute Stimmung - die Mischung macht‘s. Und die Anhänger von Rot-Weiss Essen werden am Sonntag gespannt gleich auf die erste Partie des Turniers blicken: RWE gegen Schalke 04 (12.30 Uhr). Oh ja, da ist Feuer drin, auch als sich beide Teams im März 2022 im Finale gegenüberstanden.

Die Schalker schnappten sich damals den Pokal mit einem glücklichen 2:0-Sieg, was natürlich bei den Essenern gewisse Revanche-Gelüste weckt. Aber ehrgeizig sind sowieso alle Beteiligten, sobald sie den Kunstrasen betreten - da spielt das Alter keine Rolle. Rot-Weiss Essen trifft in der Gruppe A auf Schalke, die Mülheim Allstars und den Wuppertaler SV. In der Gruppe B treten der MSV Duisburg, VfL Bochum, die SG Wattenscheid 09 und RWO gegeneinander an.

RWE-Keeper Lukas Raeder war schon beim FC Bayern unter Vertrag

RWE-Obmann Frank Kurth, der den Job bei der Traditionsmannschaft von Dieter Bast übernommen hat, war natürlich bemüht, eine ordentliche Truppe aufs Feld zu schicken. Mit seinen 61 Jahren steht „Curtis“ nicht mehr selbst im Tor, aber er konnte Lukas Raeder (30) für die Sache begeistern, der einst für RWE spielte und sogar beim FC Bayern unter Vertrag stand.

Frisches Blut - überhaupt geht der Trend dahin, den Traditionsteams eine Verjüngungskur zu verordnen. Irgendwann muss der „Nachwuchs“ ja mal ran. Den Rot-Weissen ist das schon ganz gut gelungen. Stefan Lorenz, der immer Bock auf die Halle hat, wird in Mülheim nicht am Ball sein, weil er am gleichen Tag die Zweite bei der Hallenstadtmeisterschaft am Hallo coacht. Sein Bruder Michael (44), Leiter des NLZ, ist im Aufgebot, Dennis Brinkmann (45) ebenfalls, und Erwin Koen (45) reist eigens aus Holland an. Für frischen Elan soll erstmals auch Marwin Studtrucker (33) sorgen.

Dazu kommen Thomas Denker (32) sowie Timo Brauer und Kevin Grund. Die beide Letzteren stehen noch voll im Saft, der eine beim Oberligisten TVD Velbert, der andere beim Oberliga-Dritten SV Schermbeck in Westfalen. Grunds „Buddy“ und Teamkollege Marcel Platzek wäre auch gekommen, musste aber wegen eines Infekts absagen.

Für Timo Brauer und Kevin Grund ist es eine Ehre

„Ich finde es cool, da mitzuspielen“, sagt Grund. Natürlich gebe es den einen oder anderen gestandenen Spieler, der die Jungspunde argwöhnisch beäugt. „Aber es muss doch auch mal neue Gesichter geben“, findet Grund, dem es nach wie vor eine Ehre ist, für RWE aufzulaufen. Über kurz oder lang wird er ohnehin wieder an der Hafenstraße arbeiten, wo er schon jetzt die Trainingscamps betreut.

Timo Brauer ist bereits bei RWE in der Abteilung „Sponsoring & Vertrieb“ eingebunden. Gerade aus dem Urlaub zurück freut er sich auf den Einsatz am Sonntag. Nicht verbissen, sondern locker kicken, so die Devise: „Die Mannschaften sind zwar alle sehr ambitioniert, aber der Spaß sollte noch immer im Fokus stehen.“

