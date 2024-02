Schockmoment nach Check: Moskitos Essen unterliegen in Halle

Halle/Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos unterliegt bei den Saale Bulls Halle mit 1:3. Alexander Komov verletzte sich nach einem Check. So ist der Stand.

Auf einmal wurde es ganz still im Sparkassen-Eisdom in Halle: Moskitos-Angreifer Alexander Komov war im Lauf gecheckt worden, stürzte mit dem Kopf in die Bande hinter dem Tor. Die 1400 Zuschauer hielten kollektiv den Atem an, minutenlang war das Essener Auswärtsspiel bei den Saale Bulls Halle im ersten Drittel unterbrochen. Komov war bei Bewusstsein, ihm musste eine Halskrause angelegt werden, dann konnte er mit Unterstützung das Eis verlassen.

Moskitos bleiben trotz Niederlage auf Platz zwei

Wenig später durfte erst einmal durchgeatmet werden: Es sieht wohl „nur“ nach einer Gehirnerschütterung aus, so die Livestream-Kommentatoren. Komov wird zur Beobachtung für eine Nacht in Halle im Krankenhaus bleiben. Trotz der 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)-Niederlage beim Tabellenvierten bleiben die Moskitos Essen, die das Heimrecht mindestens im Playoff-Achtelfinale bereits sicher haben, auf Platz zwei, weil die Tilburg Trappers am Sonntag nicht im Einsatz waren.

Die Angreifer Robin Slanina (verletzt) und Dennis Reimer (krank) fielen erneut aus, Youngster Johannes Oswald fehlte nach seiner Matchstrafe beim 7:0-Heimsieg gegen die Black Dragons Erfurt verletzt. Von den Krefeld Pinguinen zählte Förderlizenz-Verteidiger Carl Konze zum Aufgebot. Die Essener Eishockey-Oberligist geriet im Anfangsdrittel früh in Rückstand: Halles Thore Weyrauch zog einfach mal von außen ab, Moskitos-Torhüter Bastian Flott-Kucis ließ die Scheibe durch (2.) – das 1:0 für die Gastgeber. Essen verbuchte im ersten Abschnitt zwar mehr Abschlüsse als Halle, tat sich aber dennoch etwas schwer.

Moskitos nutzen fünfminütiges Powerplay nicht

Trotz des fünfminütigen Powerplays nach dem Check gegen Komov – zwei Minuten davon in doppelter Überzahl – reichte es nicht zum Ausgleich für die „Mücken“. Stattdessen mussten die Moskitos im zweiten Drittel nach zerfahrenen Anfangsminuten den nächsten Rückschlag verkraften: Im Vier-gegen-Vier fehlte den Gästen die Zuordnung, Halles Eetu Elo stand nach einem feinen Pass völlig frei und erhöhte aus spitzem Winkel auf 2:0 (26.).

Große Torgefahr strahlten die Essener im zweiten Drittel nicht aus, als die Saale Bulls aber ein bisschen nachließen, steigerte sich Essen und verbuchte mehr Zeit in der Hallenser Zone. Der Lette Elvijs Biezais bediente Enrico Saccomani, dessen Schuss vom Schlittschuh des Hallensers Nicholas Walters entscheidend ins Tor abgefälscht wurde (39.). „Da können wir jetzt im letzten Drittel direkt anknüpfen“, sagte Saccomani in der Pause.

Vorentscheidung: Moskitos kassieren 1:3 durch Penalty

Der Plan ging nach mehreren Abschlüssen in den Anfangsminuten allerdings nur bedingt auf, weil die Saale Bulls dann wieder stärker wurden. In der Schlussphase erhöhten die Moskitos den Druck nochmal, machten dann aber den entscheidenden Fehler: Fabio Frick traf die Scheibe bei seinem Passversuch nicht richtig, Halle konterte über Kapitän Sergej Stas, der im letzten Moment von Essens Michael Gottwald am Abschluss gehindert wurde. Elo schob beim folgenden Penalty Moskitos-Goalie Flott-Kucis die Scheibe durch die Beine (58.) zum 3:1-Endstand.

So haben sie gespielt

Saale Bulls Halle – Moskitos 3:1.

Drittel: 1:0, 1:1, 1:0.

Tore: 1:0 (2.), 2:0 (26.), 2:1 Saccomani (39.), 3:1 (Penalty, 58.).

Strafminuten: Essen 21 – Halle 42.

Zuschauer: 1382.

