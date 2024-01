SGS Essen bot dem VfL Wolfsburg lange Zeit Paroli

Essen. Viel Lob für die Essenerinnen trotz der 1:3-Niederlage gegen den Ligaprimus. Ein Gästesieg mit „Essener Vergangenheit“.

Punkte holte die SGS Essen gegen den VfL Wolfsburg keine, doch trotz der 1:3-Niederlage war Trainer Markus Högner stolz auf seine Bundesliga-Fußballerinnen. Mehr als eine Stunde hielt seine Elf die Partie offen. Das zwischenzeitliche 1:0 durch Lilli Purtscheller lud sogar kurzzeitig zum Träumen ein. Doch ausgerechnet durch die beiden Treffer der Ex-Schönebeckerinnen Vivien Endemann und Marina Hegering drehte der Spitzenreiter die Partie. „Es war ein Sieg mit Essener Vergangenheit“, bemerkte Wolfsburgs Coach Tommy Stroot treffend und lobte die SGS für ihre gute Entwicklungsarbeit.

Vier Ex-Essenerinnen in der Wolfsburger Startelf

So standen in der Startelf des VfL gleich vier Spielerinnen, die bereits in lila-weiß aufliefen: Neben Endemann und Hegering waren das Lena Oberdorf und Dominique Janssen. Beim FC Bayern, dem zweiten Top-Klub in Deutschland, wären es kaum weniger gewesen. Die Leistung der SGS aber besteht darin, trotz der Abgänge weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Und das war sie am Montag selbst gegen den Liga-Primus, auch wenn der Wolfsburger Sieg letztlich aufgrund der höheren Spielanteile ein verdienter war.

Bei der Führung von Lilli Purtscheller (rechts), hier gegen Nuria Rabano Blanco, keimte kurz Hoffnung bei den Essenerinnen auf. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Wir haben einem übermächtigen Gegner über 90 Minuten Paroli geboten“, befand SGS-Trainer Högner. Fast 4000 Zuschauer sahen dabei im Stadion an der Hafenstraße zu. „Das war einfach eine tolle Kulisse und Werbung für den Frauenfußball.“ Mit 17 Punkten steht seine Elf nun nach Abschluss der Hinrunde auf dem fünften Platz. Punktgleich mit der TSG Hoffenheim. „Diese Leistung wollen wir nun in der Rückrunde bestätigen“, erklärt Högner. „Mit der Stabilität und der Leidenschaft, wie wir sie gegen Wolfsburg gezeigt haben, wird uns das gelingen.“

Wir haben einem übermächtigen Gegner über 90 Minuten Paroli geboten SGS-Trainer Markus Högner.

Dabei wirkten seine Spielerinnen in der Halbzeitpause nicht sonderlich zufrieden, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand und Wolfsburg nur einmal kurz vor Ende der ersten Hälfte durch einen Schuss von Alexandra Popp wirklich Gefahr ausstrahlte. „Es gab eine Phase, da haben wir zu schnell die Bälle verloren, weil wir zu viel durchs Zentrum gespielt haben. Deshalb mussten wir viel Laufarbeit leisten. Die Unzufriedenheit habe ich gespürt und die Mädels wachgerüttelt“, erklärte Högner. „Ich habe gesagt, dass wir immer im Stande sind, ein Tor zu schießen.“

Purtschellers erster Treffer in der Eliteliga

Und damit sollte er Recht behalten. Lena Ostermeier eroberte im Mittelfeld stark den Ball und spielte perfekt in den Lauf für Lilli Purtscheller, die sich ausgerechnet das Top-Spiel gegen Wolfsburg für ihren ersten Treffer in der Eliteliga ausgesucht hatte. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass der VfL nach dieser 51. Minute das Tempo noch einmal anzog. Und nun ergaben sich Lücken im Essener Defensivverbund, die es zuvor nicht gab. So konnte Ewa Pajor plötzlich maßgerecht flanken - und Endemann war in der Mitte einen Schritt schneller als ihre Gegenspielerin.

So war der Ausgleich bereits fünf Minuten später gefallen. „Das ging zu schnell, da hätten wir stabiler sein müssen“, monierte Högner. Anschließend fand die SGS wieder zu ihrer Stabilität aus dem ersten Durchgang, nur half es auch nicht. Denn das 1:2 von Hegering war nicht zu verteidigen. Die Nationalspielerin ist für ihre Schussgewalt bekannt, doch ihre Fackel aus fast 30 Metern überraschte alle und schlug unhaltbar im Winkel ein. „So hat Marina auch mal für uns getroffen“, erinnerte sich der 56-Jährige. Und es war kein unbedeutender Treffer.

2018 entschied Hegering im Essener Trikot das Pokal-Viertelfinale gegen Turbine Potsdam. Die SGS zog schließlich ins Finale ein, das gegen Wolfsburg bekanntlich im Elfmeterschießen verloren wurde. Ihr Treffer für Wolfsburg war noch nicht die Entscheidung, aber er brachte die Essenerinnen in die schwierige Situation, nach vorne mehr riskieren zu müssen. Und das nutzten die Gäste mit der schnellen Pajor zum 1:3 aus. „Damit war das Spiel entschieden, aber mir hat gut gefallen, dass wir danach auch noch alles probiert haben“, befand Högner.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen