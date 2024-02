SGS Essen: Nach wildem Ritt gegen Leipzig wie aufgedreht

Essen Erstligist SGS Essen liegt zur Pause nach zweimaliger Führung mit 2:4 zurück. So holte die Högner-Elf dann doch noch einen Punkt.

Stabilität und Kompaktheit waren bisher für die SGS Essen der Schlüssel ihrer erfolgreichen Saison in der Frauenfußball-Bundesliga. Doch beim Duell mit RB Leipzig zeigte die Elf von Trainer Markus Högner an der Hafenstraße ein anderes Gesicht. Defensiv agierten die Essenerinnen ungewohnt fahrig und fehlerhaft, vorne dagegen entfachte Schönebeck eine Wucht. Und am Ende stand ein spektakuläres 4:4 gegen den Aufsteiger, der zunächst zwei Mal in Rückstand geriet, zur Pause allerdings mit 4:2 führte.

Nach dem Seitenwechsel aber spielte die SGS wie aufgedreht. „Das war ein wilder Ritt“, musste Trainer Högner erst einmal durchatmen. „In der Halbzeit war meine Mannschaft noch sehr niedergeschlagen und musste von uns wiederaufgerichtet werden. Am Ende ist es aber ein verdienter Punkt.“ Und der geht vor allem auf das Konto von Natasha Kowalski und Lilli Purtscheller. Kowalski, weil sie zwei Mal traf und das Tor von Annalena Rieke vorbereitete. Purtscheller, weil sie speziell in der zweiten Hälfte ein Aktivposten war und die Leipziger Hintermannschaft beinahe schwindelig spielte.

Nach dem Seitenwechsel spielt SGS Essen wie aufgedreht

Bevor die SGS aber im zweiten Durchgang dominierte, verlief der erste sehr wechselhaft. „Wir sind gut reingekommen, haben sofort hoch attackiert. Genauso wie wir es uns vorgenommen hatten“, befand Högner. Die Folge war die frühe Führung durch Laureta Elmazi, die einen Angriff über Purtscheller und Ramona Maier abschloss. „Eine tolle Aktion“, lobte ihr Trainer.

Aber der Schwung der Anfangsphase war bald verflogen und der Schlendrian schlich sich ein: „Wir hatten einfache Fehler in Ballbesitz und dann ein schlechtes Umschaltspiel“, kritisierte Högner. Das führte zum Ausgleich.

Und nun ergab sich ein offener Schlagabtausch, indem zunächst die SGS nachlegte. Kowalski ging im Zweikampf mit Kempe zu Boden und bekam einen Elfmeter, den sie selbst verwandelte. Die Leipziger Bank wütete. Denn der Strafstoß war eine klare Fehlentscheidung. Kowalski war im holprigen Rasen hängengeblieben.

SGS Essen kassiert direkt nach der Führung den Ausgleich

Drei Minuten später war der Ärger der Gäste darüber beinahe verflogen. Denn nach einem Doppelschlag von Fudalla führten die Gäste. Högner störte sich vor allem am Ausgleich direkt nach Wiederbeginn, weil seine Defensive vollkommen unorganisiert agierte. „Das darf uns so nicht passieren“, haderte er und erkannte: „Danach waren wir total verunsichert.“

Natasha Kowalski von der SGS Essen ragte nicht nur heraus, weil sie gegen Leipzig zwei Mal traf. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Fudalla sorgt bei der SGS mittlerweile für Angst und Schrecken: Sechs Mal traf sie in dieser Saison, vier Tore schenkte sie dabei allein der SGS ein. Und für die Essenerinnen kam es noch schlimmer, als Kempe nach einem Freistoß auf 2:4 stellte. Högner hatte seinen Optimismus dennoch nicht verloren: „Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir hier mindestens einen Punkt holen.“

SGS Essen liegt der Leipziger Torschützin Fudalla

Und er sollte Recht behalten: Kowalski und Rieke sorgten relativ schnell in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich. „Wir hatten eine viel bessere Restverteidigung und haben es geschafft, den Druck hochzuhalten. Deshalb war es ein verdienter Ausgleich“, erkannte der Trainer, dessen Mannschaft den zweiten Spielabschnitt dominierte. Letztlich war die SGS dem Sieg näher als die Gäste. Neun Minuten vor dem Ende flankte Maier auf Maike Berentzen, die bei ihrem Kopfball aber etwas in Rücklage geriet. „Wenn sie da einen Tick eher startet, kann das das 5:4 sein“, fand Högner.

Am kommenden Sonntag (16 Uhr) wird‘s dann richtig anspruchsvoll für die SGS Essen: Dann geht es zum Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München.

