SGS Essen schnuppert für wenige Minuten an der Sensation

Essen. Lilli Purtscheller brachte die Gastgeberinnen sensationell in Führung, doch dann drehte der VfL Wolfsburg auf und siegte noch mit 3:1.

Die Sensation lag zum Hinrunden-Abschluss in der Frauenfußball-Bundesliga kurze Zeit in der Luft. Die Mehrheit der fast 4000 Zuschauer jubelte, als Lilli Purtscheller die bis dato tapfer verteidigende SGS Essen in der 51. Minute urplötzlich in Führung schoss. Aber Spitzenreiter VfL Wolfsburg wackelte nur kurz und drehte die Partie ausgerechnet durch Treffer der beiden Ex-Essenerinnen Vivien Endemann und Marina Hegering. Aber auch wenn es am Ende 1:3 hieß: Die SGS hatte sich vor der Rekordkulisse einmal mehr teuer verkauft und wurde dafür zurecht mit viel Applaus verabschiedet.

Die Rollen waren vom Anstoß weg klar verteilt: Der VfL Wolfsburg drückte die SGS tief in deren Hälfte und suchte nach einer Lücke im dichten Abwehrverbund der Gastgeberinnen. Dabei versuchte es der Spitzenreiter überwiegend, auf den Außenbahnen bis zur Grundlinie durchzukommen, um dann auf die kopfballstarke Popp im Zentrum zu flanken. Doch der Plan ging zunächst nicht auf, weil Essens Beke Sterner und Lena Ostermeier hellwach waren. Insgesamt war das defensiv eine bärenstarke Vorstellung, sodass es selbst dem Spitzenreiter schwerfiel, klare Torchancen zu kreieren.

SGS führt 1:0 gegen Wolfsburg verliert aber 1:3 SGS führt 1:0 gegen Wolfsburg verliert aber 1:3 Das Spiel SGS Essen gegen VfL Wolfsburg endete mit 1:3. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

So war die erste Torannäherung des VfL ein Versuch von Lattwein aus der zweiten Reihe (11.). Viel mehr Gefahr konnten die Gäste vorerst aber nicht erzeugen, weil sich die SGS gegen den Favoriten tapfer wehrte. Und giftig waren sie auch: Annalena Rieke räumte Popp an der Außenlinie ab und holte sich früh die gelbe Karte ab. Ihr Trainer Markus Högner hatte längst Betriebstemperatur und war ohne Jacke in seiner Coachingzone unterwegs. Die erste Druckphase des VfL hatte Schönebeck schadlos überstanden.

SGS-Torfrau Winkler parierte gegen Wilms

So gelang es dem Außenseiter nun besser, sich auch mal aus der Umklammerung zu lösen. Die Offensivbemühungen aber waren zaghaft. Immerhin zwei Eckstöße sprangen heraus, die aber keine Gefahr brachten. Das Spielgeschehen hatten die Essenerinnen mittlerweile weiter weg vom eigenen Tor verlagert. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam Wolfsburg noch zu Chancen: SGS-Torfrau Winkler parierte einen Schuss von Wilms (40.), ehe Popp die beste Möglichkeit vergab, als sie in der Nachspielzeit aus 18 Metern mit dem schwächeren rechten Fuß das lange Eck knapp verpasste.

Der zweite Durchgang begann wie der erste: mit Ballbesitz der Gäste. Doch dann stand das Stadion plötzlich Kopf. Natasha Kowalski schaltete nach Ballgewinn blitzschnell, bediente die startende Lilli Purtscheller, die den Ball perfekt ins Eck schlenzte (51.). Die SGS führte – und machte die Gäste damit wütend. Popp setzte aber ihren wuchtigen Kopfball nach einer Ecke noch knapp neben das Tor (53.). Aber der VfL erhöhte nun merklich die Schlagzahl, sodass die Führung nur fünf Minuten währte: Pajor flankte auf den zweiten Pfosten, wo Endemann den Ball technisch stark zum Ausgleich einschob.

Diesen Rückschlag steckte die SGS gut weg und hatte sich defensiv schnell wieder formiert. Doch Wolfsburg durchbrach das Abwehrbollwerk mit Gewalt. In Person von Hegering, die den Favoriten aus 25 Metern sehenswert in Führung brachte (66.). Aufgrund der optischen Überlegenheit war das nicht unverdient. Bitter für die Essenerinnen war es dennoch, zumal nun die Statik des Spiels verändert war. Die Gastgeberinnen mussten selbst kommen. Und das bestrafte Wolfsburg postwendend: Nach einer Ungenauigkeit von Sterner brach Pajor durch und erhöhte postwendend auf 1:3 (69.). Damit war die Partie entschieden.

SGS Essen - VfL Wolfsburg 1:3 (0:0)

SGS: Winkler – Ostermeier, Meißner, Pucks, Sterner (85. Joester) – Rieke (85. Pfluger), Piljic – Elmazi (59. Berentzen), Kowalski (85. Potsi), Purtscheller (78. Enderle) – Maier.

Zuschauer: 3842.

Tore: 1:0 Purtscheller (51.), 1:1 Endemann (56.), 1:2 Hegering (66), 1:3 Pajor (69.).

