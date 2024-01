Hallenfußball So haben sich die Außenseiter in der Halle geschlagen

Essen. Bei den Essener Hallenstadtmeisterschaften waren neben den Favoriten auch krasse Außenseiter am Start. Sie sorgten für einige Überraschungen.

Am Ende der Hallenstadtmeisterschaften 2024 krönten sich die Sportfreunde Niederwenigern zum strahlenden Sieger. Der Landesligist aus Hattingen bezwang den Titelverteidiger und Turnierfavoriten Schonnebeck im Finale mit 4:1. Während der Fokus meist auf den größeren Teams lag, sorgten im Turnierverlauf jedoch auch Außenseiter für einige Überraschungen.

So zum Beispiel der Bader SV. Der marokkanisch-stämmige Verein, der seine Heimspiele in Altenessen austrägt, drang bis in die Endrunde vor. Als eine der wenigen verbliebenen Mannschaften aus der Kreisliga A gingen die Duelle gegen den Oberligisten Adler Union Frintrop und den späteren Turniersieger Niederwenigern dort zwar jeweils mit 0:5 verloren. Im letzten Gruppenspiel jedoch bezwang der Bader SV den Landesligisten VfB Frohnhausen sensationell mit 3:2, lautstark angefeuert von den mitgereisten Fans.

Wir waren schon die Gewinner, überhaupt unter die besten 16 Mannschaften gekommen zu sein. Jamal Fechtali, Trainer des Bader SV.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich trotz Gruppen-Aus Trainer Jamal Fechtali: „Wir haben alles gegeben, um heute dabei zu sein. Wir waren schon die Gewinner, überhaupt unter die besten 16 Mannschaften gekommen zu sein. Wir können stolz darauf sein, in der Gruppe mit einem Oberligisten und zwei Landesligisten Dritter geworden zu sein. Wir haben ein großartiges Turnier gespielt – für das Selbstvertrauen ist das natürlich toll.“

Auch SV Borbeck schaffte es in die Endrunde

Ebenfalls bis in die Endrunde schaffte es der SV Borbeck. Härter hätte es dort für den A-Ligisten jedoch nicht kommen können: In der Hammergruppe vier warteten mit der Spvg. Schonnebeck, ETB Schwarz-Weiss Essen und dem FC Kray drei absolute Schwergewichte. „Wir haben die absolute Hammergruppe erwischt. Bei dem Teilnehmerfeld mit drei Oberligisten und fünf Landesligisten so weit zu kommen, war für uns schon ein riesiger Erfolg“, so Borbecks Trainer Kevin Betting. Gegen den ETB (0:3) und Schonnebeck (0:7) sah seine Mannschaft zwar nur wenig Land, bescherte dem FC Kray dann jedoch einige Kopfschmerzen.

„Wir haben heute giftig gegen den Ball gearbeitet und waren gegen Kray ein unangenehmer Gegner“, so Betting weiter. Zwar lag seine Mannschaft gegen Kray schon mit 0:3 zurück, zeigte dann jedoch Charakter und verkürzte noch auf 2:3. „Dass dann sogar die ganze Halle applaudiert hat, war ein super Gefühl.“ Dabei blieb es dann auch, für Betting jedoch ein guter Ausgang: „Wir haben den Verein toll repräsentiert. Das war wieder ein super Hallenjahr!“

Die klassentiefste Mannschaft in der Endrunde war jedoch TuS Helene. Zwar sprang für den einzig verbliebenen B-Ligisten am Ende kein Punkt heraus, doch mit dem Landesligisten SpVgg. Steele (3:4) und TGD Essen West (1:3) lieferte man sich enge Spiele. Eine insgesamt hervorragende Leistung. Sehr überzeugen konnte auch A-Ligist RuWa Dellwig, die in der Endrunde dem Vogelheimer SV ein Unentschieden abrangen und Ligakonkurrent Heisingen mit 2:1 bezwangen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen