So kann Neuzugang ETB Miners im Aufstiegskampf helfen

Auf Kevin Bryant muss Basketball-Erstregionalligist ETB Miners an diesem Samstag gegen die HammStars noch verzichten (19.30 Uhr, am Hallo), die Neuverpflichtung nimmt erst am Montag das Training auf. Bryant soll den Kader nach dem Abgang von Müslim Özmeral nicht nur aufzufüllen, sondern auch zu verbessern. Doch es bleiben immer auch Fragezeichen, wenn sich ein Team im Laufe einer Saison verändert.

In Essen ist dies schon der zweite Wechsel, Tim Troussel hatte im Oktober den als Schlüsselspieler verpflichteten Bilal Atli ersetzt (zurück nach Syrien). „Ich hoffe jetzt erstmal auf ein bisschen Ruhe, und dass wir mit diesem Kader diese Saison erfolgreich zu Ende spielen können“, sagt ETB-Headcoach Lars Wendt. Denn Anlauf- und (sportliche) Integrationsschwierigkeiten müssen einkalkuliert werden. Die Statik des Spiels kann sich mit den neuen Impulsen verändern, die es richtig zu kanalisieren gilt. Im Falle der Miners bedeutet gerade die Verpflichtung von Kevin Bryant aber noch einmal eine große Chance.

Neuzugang könnte ETB Miners entscheidend verstärken

Der Defensiv-Spezialist könnte die schwarz-weiße Verteidigung entscheidend verstärken, eine Baustelle der jüngeren Miners-Geschichte. In Vorsaison wurden die Probleme in der Verteidigung zu spät angegangen. In dieser Spielzeit lag quasi von Beginn an der Fokus auf der Defense, wohlwissend, dass man offensiv keine Probleme haben würde. Und genau diese Offense, meist überragend, teilweise glanzvoll, konnte bislang zumeist überdecken, was im Argen liegt: Der ETB hat sogar noch mehr Punkte pro gegnerischem Ballbesitz kassiert als vergangene Saison. „Wir verteidigen in der Zone gut, aber im Eins-gegen-eins tun wir uns weiter sehr schwer“, so Lars Wendt.

Da kommt Kevin Bryant gerade recht, der als „3x3“-Spieler gewohnt ist, auf schnellen Beinen zu verteidigen. Auch offensiv habe Bryant etwas zu bieten, so Wendt: „Er wird seine Punkte machen, zudem kann er Bryant (Allen) und Justin (Andrew) Minuten abnehmen und so das Verletzungsrisiko allgemein minimieren.“ Nach einer schwierigen Trainingswoche mit vielen (u.a. krankheitsbedingten) Fehlzeiten kann der Rest der schwarz-weißen Kapelle aber komplett aufspielen.

Gegen offensiv eher harmlose Gäste ist der ETB allerdings gegen die zweitbeste Verteidigung der Liga gefordert. „Wir brauchen Geduld bei jedem Angriff, den richtigen Spieler für den besten Wurf zu finden“, sagt Wendt.

