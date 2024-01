Titelverteidiger Schonnebeck setzt die erste Duftmarke

Essen Am zweiten Tag der Zwischenrunde kommen bei Hallenstadtmeisterschaft drei Kreisligisten weiter. Es gibt auch negative Überraschungen

Auch der zweite Tag der Zwischenrunde bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Hallo bot den Zuschauern spannende Partien, Überraschungssiege und viele Tore. In der Gruppe fünf absolvierte Titelverteidiger Spvg Schonnebeck seine ersten drei Partien bei diesem Turnier. Wie erwartet gab sich die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies keine Blöße: Neun Punkte und 18:0 Tore spiegelten die Überlegenheit des Oberligisten wider.

Ganz zur Freude von Trainer Tönnies, der zufrieden resümierte: „Das war ein sehr souveräner Auftritt ohne Gegentor. Für mich sind Spiele ohne Gegentor noch besser als wenn man viele Tore geschossen hat. Ich glaube schon, dass wir auch noch Verbesserungspotenzial haben. Es hat sich keiner verletzt und wir konnten auch die Halle ein bisschen begeistern.“

Hallenstadtmeisterschaft: Titelverteidiger Spvg Schonnebeck ohne Gegentor

Das zweite Ticket für die Endrunde sicherte sich die TGD Essen-West. Durch zwei überzeugende Siege gegen den SC Türkiyemspor (5:0) und Blau-Gelb Überruhr (6:0) qualifizierte sich die Turngemeinde hinter Schonnebeck als Gruppenzweiter für die Runde der letzten 16 am kommenden Wochenende an gleicher Stelle. Dass Überruhr als Bezirksliga-Titelaspirant mit drei Niederlagen und 1:18 Toren nicht konkurrenzfähig auf Platz vier landete, dürfte einen Großteil der Fans überrascht haben. Allerdings trat die BGÜ ausschließlich mit der zweiten Mannschaft an, die in der Kreisliga B spielt.

Auch der VfB Frohnhausen, Stadtmeister aus dem Jahr 2019, startete in die Zwischenrunde. Die Löwen gewannen ebenfalls alle drei Partien und haben souverän die Endrunde erreicht. Routinier Issa Issa war mit vier Treffern der beste Torschütze seines Teams. Coach Issam Said konnte aber das Weiterkommen gut einordnen: „Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Mehr war das nicht. Die Jungs haben es ganz gut gemacht, aber ich verfalle jetzt nicht in Euphorie. In der nächsten Woche werden wir dann sehen, wo wir stehen.“

Für Landesligist ESC Rellinghausen ist bereits Endstation

Die erste Partie am Nachmittag sorgte gleich für eine faustdicke Überraschung: Kreisligist Bader SV besiegte den Landesligisten ESC Rellinghausen mit 2:0. Doch damit nicht genug: Bader SV wies auch Bezirksligist SuS Haarzopf (3:1) in die Schranken und stand bereits nach zwei Partien in der Endrunde. Weil der SV Burgaltendorf auch seine beiden ersten Spiele gewann, ging es im direkten Duell „nur“ noch um den Gruppensieg. Den sicherte sich der SVA durch einen 3:0-Erfolg. Für den ESC Rellinghausen war dagegen Endstation.

In der letzten Gruppe des Tages wurde der Landesligist FC Kray seiner Favoritenrolle gerecht und siegte dreimal souverän. Für Furore sorgte B-Liga-Spitzenreiter TuS Helene. Durch Siege gegen den ESC Preußen (4:2) und SV Leithe (5:2) löste Helene das Ticket für die Endrunde. Somit schafften an diesem Sonntag in RuWa Dellwig, dem Bader SV und TuS Helene gleich drei Kreisligisten den Sprung unter die besten 16 Teams.

Kampf um den Ball bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft: Marcel von Döringk (FSV Kettwig) gegen Hassan El Hamad (RuWa Dellwig). Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

So lief der zweite Tage der Hallenstadtmeisterschaft

Gruppe 5

Spvg Schonnebeck – TGD Essen West 5:0

BG Überruhr – SC Türkiyemspor 1:6

Spvg Schonnebeck – BG Überruhr 6:0

TGD Essen West – SC Türkiyemspor 5:0

TGD Essen West – BG Überruhr 6:0

SC Türkiyemspor – Spvg Schonnebeck 0:7

Tabelle

1. Spvg Schonnebeck - 18:0 Tore – 9 Punkte

2. TGD Essen West - 11:5 – 6

3. SC Türkiyemspor - 6:13 – 3

4. BG Überruhr - 1:18 - 0

Gruppe 6

VfB Frohnhausen – Preußen Eiberg 3:1

FSV Kettwig – RuWa Dellwig 1:3

VfB Frohnhausen – FSV Kettwig 6:0

Preußen Eiberg – RuWa Dellwig 1:2

Preußen Eiberg – FSV Kettwig 2:4

RuWa Dellwig – VfB Frohnhausen 1:7

1. VfB Frohnhausen - 16:2 – 9

2. RuWa Dellwig - 6:9 – 6

3. FSV Kettwig - 5:11 – 3

4. Preußen Eiberg - 4:9 – 0

Gruppe 7

ESC Rellinghausen – Bader SV 0:2

SV Burgaltendorf – SuS Haarzopf 2:0

ESC Rellinghausen – SV Burgaltendorf 0:2

Bader SV – SuS Haarzopf 3:1

Bader SV – SV Burgaltendorf 0:3

SuS Haarzopf – ESC Rellinghausen 0:1

SV Burgaltendorf - 7:0 - 9

Bader SV 5:4 - 6

ESC Rellinghausen - 1:4 - 3

SuS Haarzopf - 1:6 - 0

Gruppe 8

FC Kray – ESC Preußen 5:2

TuS Helene – SV Leithe 5:2

FC Kray – TuS Helene 6:1

ESC Preußen – SV Leithe 1:3

ESC Preußen – TuS Helene 2:4

SV Leithe – FC Kray 2:6

Tabelle

1. FC Kray - 17:5 - 9

2. TuS Helene - 10:10 - 6

3. SV Leithe - 7:11 - 3

4. ESC Preußen - 5:12 - 0

