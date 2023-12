Tusem Essen hat bereits Trainer-Kandidaten im Visier

Essen Erste Gespräche beginnen Anfang Januar. Zu diesem Zweitliga-Spitzenclub wechselt Trainer Michael Hegemann zur nächsten Saison.

Manchmal gibt es merkwürdige Zufälle im Leben. Unmittelbar vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen, das Tusem Essen mit 26:31 verlor, wurde öffentlich, dass sich der Essener Handball-Zweitligist und Trainer Michael Hegemann zum Saisonende einvernehmlich trennen werden. Nun kommt die Botschaft aus Hamm-Westfalen: Hegemann wird dort im Sommer Nachfolger von Trainer Michael Lerscht.

Für „Hege“ ist dieser Wechsel nach zehn Jahren auf der Margarethenhöhe sicherlich ein sportlicher Schritt nach vorn und eine Chance, denn sein neuer Arbeitgeber, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, will hoch in die 1. Bundesliga. Er könnte es sogar schon in dieser Spielzeit schaffen, denn der Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.

Tusem Essen hat klares Anforderungsprofil für neuen Trainer

Mit der Erwartungshaltung wird allerdings auch der Erfolgsdruck steigen. Aber der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2007 weiß natürlich, worauf er sich einlässt und fremd ist ihm die Umgebung auch nicht, denn mit dem Tusem hatte er als Spieler und Trainer schon reichlich Kontakt dorthin.

„Es freut mich, zu einem Verein wechseln zu dürfen, der in den vergangenen Jahren immer unter den Top 23 Deutschlands zu finden war. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe“, erklärt der 46-Jährige. In Hegemann hat der ASV offenbar auch seinen Wunschtrainer gefunden. „Michael Hegemann hat uns mit seinen Vorstellungen, wie er den ASV sportlich weiterentwickeln will, absolut überzeugt“, so ASV-Geschäftsführer Guido Heerstraß. Der aktuelle Coach, Michael Lerscht, hatte vor gut einem Monat verkündet, dass er nach vier Jahren seinen laufenden Vertrag in Ostwestfalen nicht mehr verlängern werde. Es sei eine Entscheidung für die Familie, sagte er dem Portal „handball world“ - Nachwuchs ist unterwegs.

Unterdessen ist der Tusem auf der Suche nach einem neuen Mann für die Bank. „Wir werden direkt im nächsten Jahr mit den Kandidaten sprechen“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Stauber. Mit ihm am Verhandlungstisch werden auch die Geschäftsführer Niels Ellwanger und Jonathan Krause sitzen. Das Essener Anforderungsprofil erklärt sich aus der Vereinsphilosophie, die unantastbar bleibt: „Wir werden weiterhin auf junge Spieler setzen, da bleiben wir unserem Grundsatz treu“, betont Stauber.

Tusem Essen beginnt am 10. Januar wieder mit dem Training

Daniel Haase gehört, wie bereits berichtet, zu diesen Kandidaten. „Aber er ist auch nur einer von mehreren Trainern, mit denen wir uns beschäftigen“, sagt der Sportliche Leiter. Haase ist gebürtiger Essener und hat bereits eine Vergangenheit beim Tusem. Unter anderem schaffte er als Interimstrainer im Jahr 2017 den Klassenerhalt in der 2. Liga. Zuletzt arbeitete der 41-Jährige mit dem Nachwuchs des Erstligisten Rhein-Neckar Löwen. Dort hat er seinen Abschied ebenfalls zum Saisonende verkündet.

Aus sportlicher Sicht geht der Tusem nun in die EM-Pause. Das Training beginnt wieder am 10. Januar, die Saison wird fortgesetzt mit dem Heimspiel am 9. Februar am Hallo gegen Spitzenreiter 1. VfL Potsdam fortgesetzt.

