Tusem Essen muss im Pokal-Kracher an sich glauben

Essen Zweitligist ist gegen Erstliga-Spitzenclub Rhein-Neckar Löwen nur krasser Außenseiter. So wollen die Essener die Gäste trotzdem ärgern.

Ein Rudel Löwen kommt, wenn man so will, auf Tusem Essen zu. An diesem Mittwoch empfangen die Handballer von der Margarethenhöhe den Erstligisten Rhein-Neckar Löwen zum Achtelfinale des DHB-Pokals (Anwurf 19 Uhr, „Am Hallo“) und stehen damit vor dem Spiel des Jahres. Motivation und Vorfreude sind groß, doch die sportlichen Chancen gegen den Titelverteidiger und Europapokal-Teilnehmer eher gering.

Zum ersten Mal seit dem Derby gegen Gummersbach Ende 2019 wird die Sporthalle „Am Hallo“ in Stoppenberg mit 2578 Zuschauern wieder ausverkauft sein. „Das macht schon was mit einem. Wenn du siehst, dass kein Sitz mehr frei ist, motiviert das nochmal besonders“, sagt Essens Rückraumspieler Dennis Szczesny. Der 30-Jährige freut sich auf das erneute Duell mit den Mannheimern, gegen die er mit seiner Mannschaft zuletzt 2021 gespielt hatte. In der Erstliga-Saison, die unter dem Coronavirus und Geisterspielen litt, unterlag der Tusem in eigener Halle mit 23:33. Generell wartet der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet schon länger auf einen Erfolg gegen die Löwen, den letzten bejubelten sie im Jahr 2007 mit einem 35:30.

Tusem Essen trifft auf Europacup-Team Rhein-Neckar Löwen

Die Gäste sind in diesem Spiel unbestritten der große Favorit und werden den Zweitligisten aus Essen sicherlich als Pflichtaufgabe sehen. Sie sind nicht nur der amtierende Pokalsieger, sondern auch im Europapokal unterwegs und stehen im Handball-Oberhaus aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Dazu besteht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze fast ausnahmslos aus Nationalspielern. Darunter Juri Knorr, Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher oder Philipp Ahouansou sowie Weltmeister Niclas Kirkelokke aus Dänemark.

Auf der anderen Seite der Tusem, der in dieser Zweitligasaison noch nicht so recht weiß, wo er hingehört. Die Abwehr weiß zu überzeugen, der Angriff nicht. Gegen die Rhein-Neckar Löwen braucht der Außenseiter eine Spitzenleistung, um überhaupt eine Chance zu haben. Dennis Szczesny gibt sich kämpferisch: „Für sie ist es kein besonderes Spiel, die planen jetzt schon für das Viertelfinale. Wenn wir aber über unsere Emotionen und Leidenschaft kommen, zusammen mit unseren Fans, und das Spiel möglichst lange offenhalten, dann wird es auch für sie nicht einfach.“

Maskottchen Elmar von Tusem Essen darf gegen die Rhein-Neckar Löwen eine ausverkaufte Halle bespaßen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Auch wenn der Sieger auf dem Papier schon festzustehen scheint, ist man auch in Mannheim gewarnt. Der ehemalige Tusem-Spieler und jetzige Sportkoordinator der Löwen Oliver Roggisch, auch ein ehemaliger Essener, ließ sich kürzlich so zitieren: „Die Essener haben nichts zu verlieren. Wir werden mit maximalem Respekt dort hinfahren und 100 Prozent abliefern müssen, sonst kann es gefährlich werden.“

Tusem Essen muss sich in allen Belangen steigern

Die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann wird vor allem in der Abwehr wieder ihre gesamte Stärke auf die Platte bringen müssen. Hier braucht sie sich sicherlich nicht vor dem Gegner zu verstecken. Und klar ist auch, dass die 17 technischen Fehler vom Spiel in Hüttenberg gegen die Baden-Württemberger nicht noch einmal passieren dürfen, sonst ist die Spannung schnell raus. Das weiß auch Hegemann, für den diese Begegnung allerdings ganz anders sein wird: „Das ist ein Los, das wir uns erarbeitet haben. Natürlich wollen wir Spaß daran haben, aber auch schauen, was möglich ist. Wir werden uns so vorbereiten, wie auf jedes andere Spiel auch.“

Klar ist, dass dieses Duell ein ganz besonderes in der Geschichte des Tusem sein wird. Zum ersten Mal seit Langem besteht die Chance in das Viertelfinale des Pokals einzuziehen, dazu weht ein Hauch von Europa durch die Sporthalle „Am Hallo“. Für viele Spieler im Kader der Essener wird es zudem das bislang größte Spiel ihrer Karriere werden – und dementsprechend dürfte nicht nur die Motivation, sondern auch die Nervosität beim Betreten des Spielfelds eine Rolle spielen.

Dennis Szczesny fühle sich nicht allzu nervös, auch weil er zu den wenigen Spielern im Team gehört, die schon reichlich Erstliga- und Pokalerfahrung gesammelt haben. Deswegen will er vor dem Gegner auch nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern das Unmögliche möglich machen: „Wir wollen dieses Spiel genießen. Das können wir nur, wenn wir alles versuchen und mithalten. Wir müssen daran glauben, dass wir sie schlagen können. Nur wenn wir das in die Köpfe bekommen, haben wir eine kleine Chance.“

