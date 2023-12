Essen Essener schlagen den VfL Lübeck-Schwartau in heimischer Halle mit 31:19 (15:8). Gute Gesamtleistung gegen abschlussschwache Gäste

Ein kleines, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machten die Handballer des Tusem Essen ihren Fans bereits am 3. Advent.

Im Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau brannte am Adventskranz nichts an und am Ende konnten die Gastgeber mit 31:19 (15:8) verdient gewinnen. Ein Ausrufezeichen zum Abschluss der Hinrunde der 2. Bundesliga.

Tusem Essen: Halb so viele Zuschauer wie im Pokal

Nach dem Highlight-Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen unter der Woche, schien das Heimspiel der Essener nun nur noch halb so spannend für die Handballbegeisterten im Ruhrgebiet zu sein. Zumindest halbierte sich die Zuschauerzahl binnen weniger Tage. Dafür lief es sportlich betrachtet im Prinzip doppelt so gut für den Tusem. Denn die erste Halbzeit gehörte klar den Hausherren, die gegen erschreckend abschlussschwache Gäste keine großen Probleme hatte. Nur jeder dritte Angriff des VfL endete erfolgreich.

Dies lag an einer guten Abwehr des Tusem und den Paraden des Torhüters Lukas Diedrich, aber eben auch an der Ungenauigkeit der Lübecker. Die sehr junge Mannschaft von Trainer David Röhrig wirkte teils verunsichert und fand so schnell aus diesem Negativlauf nicht heraus. Die Essener waren dagegen konzentriert und suchten immer wieder den direkten Weg zum Tor, was vor allem Alexander Schoss gut gelang. Zudem zeigte sich Nils Homscheid vom Siebenmeterstrich treffsicher, was in den letzten Wochen auch nicht selbstverständlich gewesen war.

Tusem lässt kurz vor der Halbzeit nach - und bringt Lübeck ins Spiel

Auch wenn die Gastgeber in der ersten Hälfte keine großen Schwierigkeiten mit dem Gegner hatten, hätten sie durchaus noch deutlicher führen können. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit agierte nun auch das Team von der Margarethenhöhe teils zu schlampig im Angriff und brachte die Gäste somit für kurze Zeit ins Spiel.

Aber es zeugte von Reife, dass der Tusem den Faden zügig wieder aufnahm und den alten Vorsprung noch vor der Pause wiederherstellte.

Essen zieht bis zum Schluss durch

In der zweiten Halbzeit blieb die große Überraschung aus. Dies lag unter anderem daran, dass Lübeck seine Fehlerquote immer noch nicht so richtig in den Griff bekam und die Essener ihr Spiel bis zum Ende durchzogen. Sie legten eine Konsequenz an den Tag, die sie in der Hinrunde einige Male vermissen ließen.

Die beiden Tusem-Torhüter Arne Fuchs und Lukas Diedrich trugen sich jeweils in die Torschützenliste ein. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Partie gegen Lübeck zeigte aber, zu was die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann in der Lage ist und brachte dieses Mal einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Heimsieg. Sogar beide Torhüter, Arne Fuchs und Lukas Diedrich, konnten sich mit jeweils einem Treffer in die Torschützenliste eintragen. Da konnten sich die Gastgeber auf der Platte das Gute-Laune-Lächeln nicht mehr verkneifen.

Tusem geht es diesmal „lockerer von der Hand“

„Wir sind sehr zufrieden. Das war endlich mal ein Start-Ziel-Sieg, den wir so in den letzten Monaten nicht hatten. Oft haben uns vor allem am Ende der Spiele Konsequenz und Konzentration gefehlt, aber dieses Mal ging es alles etwas lockerer von der Hand“, freute sich Rückraumspieler Alexander Schoss.

Schon am kommenden Freitag startet die Rückrunde, dann mit einem Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen (Anwurf 20.30 Uhr, „Am Hallo“). Und nach der krachenden 23:36-Auftaktpleite hat der Tusem noch etwas gutzumachen.

So haben sie gespielt

Tusem Essen - VfL Lübeck-Schwartau 31:19 (15:8)

Tusem: Fuchs (1), Diedrich (1); Ellwanger (2), Kämper, Wolfram (3), Wilhelm (1), Homscheid (5/5), Asmussen (1), Eißing (4), Szczesny (2), Seidel, Klingler (1), Neuhaus (2), Mast (3), Werschkull, Schoss (5).

Lübeck: Dreyer, Conrad; Östenberg (1), Leitz (1), Hagedorn (1), Löfström (2), Skorupa (2), Blaauw (2), Benitez, Krause, Schrader (5/3), Kretschmer, Nickelsen, Geenen (3), Bruhn (2).

Schiedsrichter: E.Schmitz/R.Schmitz (Mönchengladbach).

Siebenmeter: 5/5 - 3/4.

Strafminuten: 4 - 14.

Zuschauer: 1302.

Spielfilm: 1:0 (5.), 5:2 (10.), 7:3 (15.), 10:3 (20.), 11:4 (25.), 12:8 (28.), 15:8 (30.) - 17:9 (35.), 22:11 (41.), 22:15 (45.), 28:16 (52.), 31:19 (60.).

