U17 der SGS verteidigt die Spitze zum Ende der Hinrunde

Das 0:0 im Spitzenspiel gegen Verfolger FSV Gütersloh reichte. Allerdings musste Torhüterin Emilia Navarro einen Elfmeter parieren.

Die U17 der SGS Essen hat die Tabellenführung der Bundesliga West/Südwest im Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger FSV Gütersloh verteidigt. Torlos trennten sich beide Teams, was Essens Trainerin Kyra Densing als leistungsgerecht einstufte: „Wir waren in der ersten Halbzeit zu ängstlich und hätten uns über einen Rückstand nicht beschweren können. In der zweiten Hälfte hatten wir ein klares Chancenplus. Insgesamt können wir daher zufrieden sein.“ Damit bleibt die SGS auch nach Abschluss der Hinrunde auf dem ersten Platz, der die Qualifikation für die Finalrunde bedeuten würde.

Dass der Bundesliganachwuchs gegen die Ostwestfälinnen mit 0:0 in die Pause kam, war vor allem Torfrau Emilia Navarro zu verdanken, die einen Elfmeter parierte. Denn die SGS hatte mit dem frühen Anlaufen des FSV so ihre Probleme. Eine Angreiferin spitzelte Sophie Gallert den Ball vom Fuß. Die Essenerin war zu spät und die Schiedsrichterin zeigte bereits nach fünf Minuten auf den Punkt. „Wir waren noch nicht ganz wach“, monierte Densing, die Gallert aber keinen Vorwurf machte: „Insgesamt hat sie ein gutes Spiel gemacht.“ Außerdem bügelte Torfrau Navarro den Patzer aus.

Zwei Glanztaten der Torhüterin

Auch nach einer halben Stunde vereitelte sie mit einer weiteren Glanztat den Gegentreffer. „Da hätte es 0:2 stehen können. Ansonsten haben wir aber nichts mehr zugelassen“, erkannte Densing. Ihre Mannschaft kam nach einem Eckball erstmals gefährlich vor das Gütersloher Tor. Lany Bäcker verpasste aber knapp die Führung für die Gastgeberinnen. „In der Pause haben wir den Mädels Mut zugesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass sie die Sorge, den ersten Platz verlieren zu können, gehemmt hat. Selbst bei einer Niederlage hätten wir aber ja noch die ganze Rückrunde Zeit gehabt, das wieder umzudrehen.“

Die Worte des Trainerteams halfen. Denn im zweiten Durchgang zeigten die Essenerinnen eine klare Leistungssteigerung, während von den Gästen offensiv nicht mehr viel zu sehen war. Die SGS kontrollierte die Partie und hatte vor allem bei Standards Vorteile. Erneut kam nach einem solchen Bäcker an den Ball, traf ihn aber mit dem Oberschenkel und konnte so nach gut einer Stunde nicht kontrolliert abschließen. Die beste Chance aber hatte Essens Anna-Latifa Uebing, die schön freigespielt wurde und 20 Minuten vor dem Ende eine Eins-Gegen-Eins-Situation mit der FSV-Keeperin hatte.

Anna-Latifa Uebing vergab die Siegchance

„Sie hat eigentlich alles richtig gemacht“, fand Densing. „Bis auf den Abschluss.“ Flach in die Ecke wäre wohl die richtige Entscheidung gewesen. „Insgesamt waren wir in der zweiten Hälfte drei, vier Mal frei vor dem Tor, haben aber leider zu wenig aus diesen Chancen gemacht“, resümierte die Trainerin. Aber auch so bleibt es bei einer knappen Tabellenführung vor Bayer Leverkusen.

