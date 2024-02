Verrückte Viertelstunde: Frohnhausen feiert 4:0 bei der SGS

Essen Derby und Duell um den Klassenerhalt: Der VfB Frohnhausen schlägt die SG Schönebeck, dem Trainer fällt ein Stein vom Herzen. So lief das Spiel

Nach der langen Winterpause stand in der Landesliga direkt ein richtungsweisendes Spiel an. Im Derby der Abstiegsbedrohten hatte die SG Schönebeck den VfB Frohnhausen zu Gast. Dessen Trainer Issam Said hatte das Duell vorher bereits zum Endspiel für seine Mannschaft erklärt - und seine Mannschaft hat geliefert: 4:0 (3:0) siegten die „Frohnhauser Löwen“.

Den besseren Start erwischte im strömenden Regen jedoch die SGS, die anfangs versuchte, durch viel Ballbesitz das Spiel an sich zu reißen. Zwingend wurde die Mannschaft von Olaf Rehmann dabei jedoch fast nie. Anders der Gast aus Frohnhausen: Nach 26 Minuten war die SGS weit aufgerückt, Frohnhausens Rechtsaußen Issa Said wurde steil geschickt und blieb vor dem Tor ruhig – 1:0! Nun war die Schönebecker Überlegenheit gebrochen und der VfB kam immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor.

Frohnhausen bei der SGS mit drei Toren in 15 Minuten

So auch in der 34. Minute, als ein Schönebecker Befreiungsschlag wie ein Bumerang direkt wieder in den prall gefüllten Strafraum zurückkam, wo Mohamed Said aus 15 Metern abzog und zum 2:02 ins rechte Eck traf. Joel Schoof erhöhte in der 41. Minute nach einer Ecke von rechts noch per Kopf zum 3:0. Es war der Schlusspunkt einer vollkommen verrückten Viertelstunde, in der Frohnhausen die gebotenen Lücken gnadenlos ausnutzte und davon zog.

In der Pause sah sich SGS-Trainer Olaf Rehmann zu einem Vierfachwechsel gezwungen. Zwar war seine Mannschaft dadurch besser im Spiel, ließ jedoch weiterhin die nötige Zielstrebigkeit nach vorne vermissen. Die Szene des Spiels folgte jedoch erst noch: Frohnhausens Kapitän Issa Issa kam nach 75 Minuten kurz hinter der Mittellinie an den Ball und sah, dass der SGS-Schlussmann weit vor seinem Tor stand. So zog er aus 40 Metern sofort ab und die Bogenlampe senkte sich, wie an der Schnur gezogen, perfekt zum 0:4 ins Tor. Ein absolutes Traumtor und der Schlusspunkt des Derbys.

SGS gegen Frohnhausen: „Viel Druck auf dem Kessel“

Frohnhausens Trainer Issam Said war entsprechend der Leistung hochzufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir hatten heute viel Druck auf dem Kessel, aber die Jungs haben das super gemacht. Wir haben Schönebecks Stärken aus dem Spiel genommen und hatten vorne das Glück auf unserer Seite. Wir werden ab jetzt hopp oder top spielen und müssen unsere Spiele gewinnen. Wir haben damit angefangen und wenn wir so auftreten, mache ich mir keine Sorgen.“

Ganz anders Olaf Rehmann, dessen Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte Probleme hatte: „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und nicht das auf den Platz gebracht, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben. Nach den Gegentoren war unsere Reaktion nicht gut. Wir hatten nicht den Mut nach vorne zu spielen und der Gegner hat es uns vorgemacht und konsequent die Tore gemacht. Wir werden jetzt aber nicht in Panik verfallen.“

