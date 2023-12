Warum es die ETB Miners auch knapp gestalten können

Gegen TuS 59 HammStars behielten die Essener mit 90:85 knapp die Oberhand. Am Dienstag im Pokal bei der SG Telgte-Wolbeck.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners kann auch kappe Spiele für sich entscheiden – das war die zufriedenstellende Quintessenz aus den vorangegangenen 40 Minuten am Hallo gegen die TuS 59 HammStars: Mit 90:85 hatten die Essener in einem unterhaltsamen Duell die Oberhand behalten, „es war ein schweres Spiel und für uns ist es wichtig, auch solche Situationen mal durchleben zu müssen“, erklärte Headcoach Lars Wendt nach der Partie. „In den entscheidenden Situationen die richtigen Plays zu finden und auszuspielen, darauf kommt es an und das haben wir gut gemacht.“

Miners erbrachten die erforderliche Geduld auf

Wie überhaupt so einiges an diesem Abend, wenn auch nicht alles. Der ETB hatte den Gegner nie abschütteln können, gleichwohl die Miners offensiv die erforderliche Geduld aufgebracht hatten. Konzentriert gegen eines der verteidigungsstärksten Teams zu Werke gingen. Für Chancen arbeiteten. Die Chancen nutzten.

An der Offense lag es mit anderen Worten (natürlich) nicht, und dies obwohl Bryant Allen oder Dzemal Selimovic auch schon mal bessere Tage hatten (stark dagegen: Noah Westerhaus!). Raphael Wilder sprach im Anschluss sogar von der „besten Teamleistung der Saison“. Für eine deutlichere Angelegenheit wäre der eine oder andere Stopp mehr erforderlich gewesen gegen eine im Ligavergleich eher durchschnittliche Hammer Offense.

Aber, auch das soll nicht unerwähnt bleiben: Die Gäste spielten physisch, aggressiv, wollten viel. Die Miners nahmen alles an, und nahmen am Ende alles mit. „Ich möchte Hamm nur ungern in den Playoffs haben“, zollte Wendt später Respekt. „Beide Spiele waren eng gegen ein athletisches Team. Wir haben beide gewonnen, das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl.“

Dienstag im Pokal nach Telgte

Weihnachten steht vor der Tür, doch für die Miners geht es jetzt noch einmal Schlag auf Schlag: Bereits an diesem Dienstag geht es nach Telgte, im WBV-Pokal-Achtelfinale wartet um 20.15 Uhr Zweitregionalligist SG Telgte-Wolbeck. Mit dabei sein wird Neuzugang Kevin Bryant, der am Montag ins schwarz-weiße Training eingestiegen ist und im Pokal erste Minuten und Erfahrungen im Zusammenspiel mit der Mannschaft sammeln soll. Am Freitag steht dann das letzte Spiel in 2023 an, es geht nach Leverkusen (20 Uhr).

