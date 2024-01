Welches Allstar-Team trifft auf die Profis von Tusem Essen?

Essen Online-Voting für Benefizspiel zwischen Stadtauswahl und dem Zweitligisten läuft noch bis zum Sonntag. So können Sie mitmachen.

Die Handball-Fans fiebern der Europameisterschaft im eigenen Land entgegen, die am 10. Januar in Düsseldorf beginnt. Aber auch in Essen gibt es in der Liga-freien Zeit wieder ein sportliches Highlight. Wie in jedem Jahr treffen die AllbauAllstars und der Zweitligist Tusem Essen in einem Benefizspiel aufeinander. Gespielt wird am Freitag, 19. Januar, in der Halle Margarethenhöhe (20.30 Uhr). Davor kommt es zu einer Premiere, denn erstmals treten bei einem Einlage-Spiel zwei Inklusion-Kinderteams an.

Im Vorjahr kamen über 750 Zuschauer in die Halle, das zeigt, wie populär dieses traditionelle Duell ist, bei dem der Spaß stets im Vordergrund steht. Es lohnte sich auch für Storp9, denn so konnte durch den Rekorderlös von 9.050 Euro die Gesamtmarke von 50.000 Euro übertroffen werden. So viel Geld ist schon seit 2012 durch dieses Handball-Event an das Stadtteilprojekt (www.storp9.de) im Südostviertel geflossen. „Wir hoffen natürlich auf ähnlich gute Einnahmen wie die letzten Jahre. Wir sind guter Dinge, denn die Vorbereitungen laufen richtig gut“, sagt Dieter Remy (Allbau).

Tusem Essen trifft auf eine schlagkräftige Stadtauswahl

Wie gewohnt durften die Essener Klubs ihre Kandidaten vorschlagen, 53 Spieler aus zehn Vereinen stehen nun zur Wahl. Unter allbau.de kann jeder seine Stimme abgeben für jeweils einen Spieler pro Position. Das Voting endet am Sonntag, 7. Januar, um 13 Uhr. Es sind bisher rund 2300 Stimmen eingegangen. Die beiden Handballer mit den meisten Klicks auf den jeweiligen Positionen bilden das 16-köpfige Allstar-Team, das durch zwei Spieler komplettiert wird, die von den Organisatoren benannt werden. Erstmals steht auch die Trainerposition zur Wahl. Der „Sieger“ darf gemeinsam mit Tusem-Co-Trainer Marvin Wettermann das Bundesliga-Team coachen.

„Unser Team freut sich schon auf den etwas anderen Vergleich. Das Event wird bestimmt auch 2024 ein Highlight im Essener Sportkalender“, sagt Tusem-Geschäftsführer Jonathan Krause. „Ich bin mir sicher, dass ein schlagfertiges Team mit Essener Amateur-Handballern gewählt wird.“ Karten für das Spiel gibt es in der Tusem-Geschäftsstelle (Steile Str. 50) und bei Storp9 (Storpstr. 9). Erwachsene zahlen 6 €, Studenten, Auszubildende und Kinder 4 €.

